В ООН поддержали желание Китая урегулировать конфликт на Украине

В ООН заявили о поддержке усилий любых стран по урегулированию конфликта на Украине

В ООН поддерживают усилия всех стран по урегулированию конфликта на Украине, сказал заместитель представителя генерального секретаря организации Фархан Хак, говоря о мирном плане Китая.

«Мы поддерживаем все усилия всех стран делать то, что они могут, для разрешения конфликта путем диалога. И если есть путь к миру с участием этих стран, мы призываем их продолжать работать в этом направлении», — сказал он на брифинге.

При этом давать оценку мирному плану Китая он отказался. Он пояснил, что сначала ООН нужно получить больше деталей о китайских предложениях.

Китай опубликовал свой план по урегулированию конфликта на Украине 24 февраля, в годовщину начала российской военной операции. В плане из 12 пунктов предлагается, в частности, уважать суверенитет и территориальную целостность всех стран, отказаться от менталитета холодной войны и прекратить огонь.

Президент России Владимир Путин по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в Москве допустил, что предложения Пекина в будущем могут лечь в основу плана по мирному урегулированию конфликта на Украине, когда к этому будут готовы Киев и Запад.