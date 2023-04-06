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Подрыв «Северных потоков» ,  
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В Швеции заявили о трудностях расследования взрывов на «Северных потоках»

Прокурор Швеции заявил, что установить виновных во взрывах на «Северных потоках» сложно
Расследование взрывов на «Северных потоках» сложное, но шведский прокурор надеется, что виновные будут установлены. Страна сотрудничает с Данией и Германией
Место утечки на газопроводе &laquo;Северный поток&raquo; в Балтийском море, 28 сентября 2022 года
Место утечки на газопроводе «Северный поток» в Балтийском море, 28 сентября 2022 года (Фото: The Swedish Coast Guard / Global Look Press)

Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» — «это преступление, обстоятельства которого трудно расследовать», заявил прокурор Швеции Матс Люнгквист.

Он надеется, что причастных к произошедшему удастся установить, но признает, что это, «вероятно, будет сложно». По словам прокурора, есть множество версий причин взрывов, но «эти предположения не влияют на предварительное расследование, которое основано на фактах и информации, полученных в результате анализа, осмотра места преступления и сотрудничества с властями Швеции и других стран» (цитата по Aftonbladet).

Расследованием инцидента занимаются также Германия и Дания, в чьих международных водах в сентябре 2022 года произошли взрывы. В конце ноября Служба безопасности Швеции сообщила, что в акватории Балтийского моря нашли «посторонние предметы» и следы взрывчатки на них. Как передавал Welt, изначально три страны отказались от создания совместной группы для расследования взрывов на «Северных потоках», но позже наладили сотрудничество.

Осенью место происшествия обследовали оператор газопроводов Nord Stream AG и «Газпром», они заявили о беспрецедентных разрушениях. Россия неоднократно заявляла, что ее специалистов не допускают к расследованию Стокгольма, Берлина и Копенгагена. Президент Владимир Путин назвал взрывы диверсией и обвинил в них «англосаксов». Власти США и Великобритании отвергают обвинения.

В марте несколько СМИ, в том числе The New York Times, Die Zeit и Washington Post, сообщили, что к произошедшему может быть причастна некая «проукраинская группировка». Путин назвал эти данные чушью, а президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна не имеет отношения ко взрывам.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Северный поток Северный поток 2 Швеция
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Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
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