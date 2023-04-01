Welt сообщила о сотрудничестве ФРГ, Швеции и Дании по делу Nord Stream

Как отмечает Welt, изначально страны отказались от создания совместной группы для расследования взрывов на «Северных потоках», однако теперь сотрудничество налажено, во многом из-за позиции Германии и давления внутри страны

Неопознанный объект рядом с единственным сохранившимся неповреждённым газопроводом по дну Балтийского моря (Фото: Danish Defence Command / Reuters)

Германия, Швеция и Дания наладили сотрудничество в деле расследования взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», сообщает немецкая Welt am Sonntag со ссылкой на источники.

По их данным, немецкая прокуратура продолжает «интенсивное» расследование дела, а генпрокурор страны направил «двузначное число» следователей для расследования инцидента в рамках сотрудничества со Швецией и Данией. Как пишет Welt, в последнее время немецкие, шведские и датские правоохранители усилили обмен информацией по делу, в том числе секретной.

Газета напоминает, что изначально страны отказались от создания совместной группы для расследования по инциденту именно из-за опасений нарушения секретности. Теперь ситуация изменилась — во многом из-за того, что в Бундестаге «нарастают волнения» по этому делу, — отмечает Welt.

Взрывы на двух нитках «Северного потока» и одной нитке «Северного потока-2» произошли в конце сентября 2022 года. Президент Владимир Путин возложил ответственность за инцидент на «англосаксов», которым нарушение работы газопроводов были выгодны. США и Великобритания отрицают причастность к взрывам.

Расследованием инцидента занимаются Германия, Дания и Швеция, в чьих международных водах произошли взрывы. В марте глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен заявил, что Россия не получит разрешение на участие в расследовании взрывов на газопроводах.



Постпред России при ООН Василий Небензя говорил, что страны не информируют Москву о ходе расследования. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что Россия расценивает как «махинацию» и «лохотрон» отказ Дании дать разрешение Москве участвовать в расследовании.

27 марта прошло заседание Совбеза ООН, на котором была рассмотрена российская резолюция о создании комиссии по расследованию взрывов на газопроводах. Документ поддержали три страны (Китай, Бразилия и Россия), 12 государств воздержались, голосовавших против не было. Для принятия резолюция должна была набрать девять из 15 голосов.



В Кремле заявили, Россия с сожалением отнеслась к решению Совбеза ООН, однако Россия не позволит «замотать расследование». «Мы будем делать все, что в наших силах, чтобы дальше продолжать настаивать и инициировать такое международное расследование», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.