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Welt сообщила о сотрудничестве ФРГ, Швеции и Дании по делу Nord Stream

Welt: ФРГ, Швеция и Дания наладили сотрудничество по расследованию взрывов на Nord Stream
Как отмечает Welt, изначально страны отказались от создания совместной группы для расследования взрывов на «Северных потоках», однако теперь сотрудничество налажено, во многом из-за позиции Германии и давления внутри страны
Неопознанный объект рядом с единственным сохранившимся неповреждённым газопроводом по дну Балтийского моря
Неопознанный объект рядом с единственным сохранившимся неповреждённым газопроводом по дну Балтийского моря (Фото: Danish Defence Command / Reuters)

Германия, Швеция и Дания наладили сотрудничество в деле расследования взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», сообщает немецкая Welt am Sonntag со ссылкой на источники.

По их данным, немецкая прокуратура продолжает «интенсивное» расследование дела, а генпрокурор страны направил «двузначное число» следователей для расследования инцидента в рамках сотрудничества со Швецией и Данией. Как пишет Welt, в последнее время немецкие, шведские и датские правоохранители усилили обмен информацией по делу, в том числе секретной.

Газета напоминает, что изначально страны отказались от создания совместной группы для расследования по инциденту именно из-за опасений нарушения секретности. Теперь ситуация изменилась — во многом из-за того, что в Бундестаге «нарастают волнения» по этому делу, — отмечает Welt.

Взрывы на двух нитках «Северного потока» и одной нитке «Северного потока-2» произошли в конце сентября 2022 года. Президент Владимир Путин возложил ответственность за инцидент на «англосаксов», которым нарушение работы газопроводов были выгодны. США и Великобритания отрицают причастность к взрывам.

Расследованием инцидента занимаются Германия, Дания и Швеция, в чьих международных водах произошли взрывы. В марте глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен заявил, что Россия не получит разрешение на участие в расследовании взрывов на газопроводах.

Постпред России при ООН Василий Небензя говорил, что страны не информируют Москву о ходе расследования. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что Россия расценивает как «махинацию» и «лохотрон» отказ Дании дать разрешение Москве участвовать в расследовании.

Welt сообщила о сотрудничестве ФРГ, Швеции и Дании по делу Nord Stream
Welt сообщила о сотрудничестве ФРГ, Швеции и Дании по делу Nord Stream

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27 марта прошло заседание Совбеза ООН, на котором была рассмотрена российская резолюция о создании комиссии по расследованию взрывов на газопроводах. Документ поддержали три страны (Китай, Бразилия и Россия), 12 государств воздержались, голосовавших против не было. Для принятия резолюция должна была набрать девять из 15 голосов.

В Кремле заявили, Россия с сожалением отнеслась к решению Совбеза ООН, однако Россия не позволит «замотать расследование». «Мы будем делать все, что в наших силах, чтобы дальше продолжать настаивать и инициировать такое международное расследование», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Северный поток Швеция Германия Дания диверсия расследование сотрудничество
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