Reuters узнал о возобновлении страхования «Северного потока» в Германии

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Немецкие компании Allianz и Munich Re возобновили страхование поврежденного из-за взрыва газопровода «Северный поток-1», сообщает Reuters со ссылкой на пять осведомленных источников.

По словам одного из собеседников, правительство Германии не возражало против этого, несмотря на разрыв связей в энергетике с Москвой. По данным агентства, некоторые немецкие акционеры Nord Stream выступают по меньшей мере за сохранение трубопровода на случай улучшения отношений с Россией, рассказали отдельно два источника.

Страховка покрывает ущерб, причиненный «Северному потоку-1», говорит один из собеседников. Ее наличие также должно облегчить любые ремонтные работы, необходимые для возобновления поставок газа по дну Балтийского моря в Европу, сообщает агентство.

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