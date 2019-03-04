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ТМК ₽88,58 (+82,94%) прогноз ВТБ Капитал к 27.02.20 Купить
Tesla $450 (+51,64%) прогноз Jefferies к 07.12.19 Купить
Target $79 (+9,95%) прогноз Credit Suisse к 10.01.20 Купить
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Политика ,  
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Telegraph заявила о присутствии 300 сотрудников российской ЧВК в Ливии
По данным британской газеты, они работают на частную военную компанию Вагнера
Танк Ливийской национальной армии ​в Бенгази (Фото: Esam Omran Al-Fetori / Reuters)

Поддержку командующему Ливийской национальной армией Халифу Хафтару оказывают сотни наемников из российской частной военной компании (ЧВК) Вагнера, сообщает британская газета The Telegraph со ссылкой на источник в правительстве Великобритании. По его данным, в Африканской Республике находятся 300 российских военных.

Все они размещены в Бенгази. Информацию о том, что «много бойцов ЧВК Вагнера отправились [в Ливию]», изданию также подтвердил источник, близкий к совместной ливийско-российской нефтегазовой компании. 

Собеседник издания в британском правительстве заявил, что сотрудники ЧВК «почти взаимозаменяемы с [сотрудниками] ГРУ (ныне Главное управление Генштаба. — РБК)». «[В Ливии] они пытаются обезопасить порты Тобрук и Дерна для российского флота», а также в случае захвата ливийской энергетической отрасли «могут контролировать поток нефти в южную Европу», рассказал источник Telegraph.

Ливийская национальная армия под руководством Хафтара захватывает нефтяные месторождения в рамках кампании, которая началась в январе, пишет издание. О взятии под контроль крупнейшего месторождения нефти в Ливии, Шарары (Bloomberg оценивал возможную добычу на нем в 300 тыс. баррелей в день), армия Хафтара, в частности, сообщала в феврале.

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Новый плацдарм: что известно о переброске российских военных в Ливию

ЧВК Вагнера, как продолжает Telegraph, связывают с российским бизнесменом, Евгением Пригожиным. В ноябре прошлого года Минобороны Ливии показало фотографии, на которых Пригожин был запечатлен на встрече с ливийской делегацией в здании российского военного ведомства. В рамках этого визита Москву посетил в том числе Хафтар. Также на встрече присутствовал российский министр обороны Сергей Шойгу.

Минобороны России на запрос британской газеты не ответило. Представители холдинга «Конкорд» (Пригожин является его совладельцем), в свою очередь, направили изданию ответ по почте, в котором «сделали абсурдное заявление», пишет Telegraph. По ее данным, в пресс-службе группы компаний заявили, что ЧВК Вагнера «на самом деле поддерживала Хафтара из Земли Мэри Берд в Антарктиде».

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Минобороны Ливии показало Пригожина в составе делегации Шойгу

РБК направил запрос в Минобороны России и обратился за комментарием к официальному представителю МИД России Марии Захаровой.

О переброске в Ливию «нескольких десятков» военнослужащих российского спецназа и сотрудников Главного управления Генштаба (ранее ГРУ) в октябре прошлого года писала газета The Sun. Тогда же издание без указания источников информации утверждало, что Россия поставляет Хафтару тяжелое вооружение и создала две базы в городах Тобрук и Бенгази. Присутствие в Ливии российских военных из ЧВК Вагнера РБК подтвердили источники, близкие к Минобороны и ливийским властям. Однако в российском посольстве в Ливии эту информацию опровергли. «Мы полностью привержены резолюции 1970 СБ ООН, которая ввела эмбарго на поставки оружия в Ливию», — отмечал также представитель дипмиссии.

Автор: Евгения Маляренко
При участии: Екатерина Костина
Теги: Ливия, ЧВК Вагнер
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