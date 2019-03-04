Telegraph заявила о присутствии 300 сотрудников российской ЧВК в Ливии

Telegraph заявила о присутствии 300 сотрудников российской ЧВК в Ливии

По данным британской газеты, они работают на частную военную компанию Вагнера

Танк Ливийской национальной армии ​в Бенгази (Фото: Esam Omran Al-Fetori / Reuters)

Поддержку командующему Ливийской национальной армией Халифу Хафтару оказывают сотни наемников из российской частной военной компании (ЧВК) Вагнера, сообщает британская газета The Telegraph со ссылкой на источник в правительстве Великобритании. По его данным, в Африканской Республике находятся 300 российских военных.

Все они размещены в Бенгази. Информацию о том, что «много бойцов ЧВК Вагнера отправились [в Ливию]», изданию также подтвердил источник, близкий к совместной ливийско-российской нефтегазовой компании.

Собеседник издания в британском правительстве заявил, что сотрудники ЧВК «почти взаимозаменяемы с [сотрудниками] ГРУ (ныне Главное управление Генштаба. — РБК)». «[В Ливии] они пытаются обезопасить порты Тобрук и Дерна для российского флота», а также в случае захвата ливийской энергетической отрасли «могут контролировать поток нефти в южную Европу», рассказал источник Telegraph.

Ливийская национальная армия под руководством Хафтара захватывает нефтяные месторождения в рамках кампании, которая началась в январе, пишет издание. О взятии под контроль крупнейшего месторождения нефти в Ливии, Шарары (Bloomberg оценивал возможную добычу на нем в 300 тыс. баррелей в день), армия Хафтара, в частности, сообщала в феврале.