Глава Росатома обсудил с МАГАТЭ безопасный запуск ЗАЭС
Делегации Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и «Росатома» обсудили будущий безопасный запуск Запорожской АЭС, заявил гендиректор Росатома Алексей Лихачев после переговоров с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, передает ТАСС.
Лихачев подчеркнул, что стороны являются единомышленниками в вопросах безопасности, а нынешний разговор отличался от предыдущих «ориентиром на завтрашний день».
«Мы говорили и о том, что нужно сделать, чтобы превратить Запорожскую станцию в работающую, какие шаги нужно предпринять, чтобы обеспечить ее безопасность не только в режиме останова, как сейчас, но и в режиме активной эксплуатации», — добавил глава «Росатома».
Он также не исключил, что вопрос безопасного запуска ЗАЭС будет обсуждаться на встречи Гроссии и президента Владимира Путина. «Думаю, что и с президентом сегодня разговор будет не только о том, как сохранить безопасность на Запорожской [атомной] станции, как сделать ее безопасной, но действующей, но и о том, какой вклад Россия в целом внесет в развитие атомной энергетики на планете», — сказал Лихачев.
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