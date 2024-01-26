Глава МАГАТЭ заявил о «реальной угрозе» большой ядерной аварии на ЗАЭС

Ситуацию с безопасностью на объекте Гросси назвал «невероятно шаткой». Хотя ЗАЭС уже долго не подвергалась обстрелам, сотрудники МАГАТЭ сообщали о прилетах ракет недалеко от объекта, пояснил он

Рафаэль Гросси (Фото: Thomas Kronsteiner / Getty Images)

Угроза крупной ядерной аварии на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) вполне реальна, заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, выступая на заседании Совета Безопасности ООН. Текст его заявления опубликован на сайте организации.

Ситуацию с безопасностью на ЗАЭС Гросси назвал «невероятно шаткой». «Несмотря на то что объект не подвергался обстрелам в течение длительного времени, в регионе продолжаются активные военные действия, иногда в непосредственной близости от станции. Наши сотрудники сообщают о ракетах, пролетающих недалеко от станции, что ставит под угрозу ее физическую целостность», — сказал глава МАГАТЭ.

«Потенциальная угроза крупной ядерной аварии по-прежнему очень реальна», — продолжил Гросси. Такой исход имел бы «серьезные радиологические последствия», предупредил он.

РБК направил запрос в пресс-службу ЗАЭС.

Запорожская АЭС находится в Энергодаре Запорожской области (регион был включен в состав России осенью 2022 года). Российская и украинская стороны неоднократно обвиняли друг друга в обстрелах станции. Из-за этой угрозы на территории объекта с сентября 2022 года находится миссия МАГАТЭ. Агентство в начале сентября 2023-го сообщило, что на станции сократят численность персонала до минимальной из-за активизации военных действий в регионе. Гросси позже в том же месяце заявил, что ситуация с безопасностью на ЗАЭС несколько улучшилась, но все еще остается сложной. Российское Минобороны в ноябре подтвердило, что число атак на ЗАЭС снизилось по сравнению с временами начала спецоперации.

Начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов в ноябре говорил, что военные на тот момент перехватывали у станции только разведывательные беспилотники.

МАГАТЭ выражало «серьезную озабоченность» из-за частых отключений электроэнергии на станции, отмечая, что электричество для охлаждения реакторов требуется даже после отключения.