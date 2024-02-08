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Военная операция на Украине ,  
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Гросси заявил об улучшении ситуации с безопасностью на Запорожской АЭС

Глава МАГАТЭ Гросси: ситуация с безопасностью на Запорожской АЭС улучшилась
Сюжет
Военная операция на Украине

Ситуация с безопасностью на Запорожской АЭС улучшается, заявил на брифинге генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

«Я вижу все профессиональные усилия и работу, направленные на стабилизацию ситуации. Да, из того, что я увидел, ситуация улучшается, но, как я уже говорил, мы не должны забывать, что идет военный конфликт», — сказал он.

Гросси уточнил, что имеет в виду возможные отключения электроэнергии и атаки, которые могут повлечь нарушение физической целостности компонентов станции.

«Это вещи, которые находятся вне контроля тех специалистов, которые работают на станции, и в этом смысле ситуация недостаточно стабильная», — заключил гендиректор МАГАТЭ.

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7 февраля Гросси посетил ЗАЭС с рабочим визитом, вместе с ним на объект прибыла миссия из четырех наблюдателей. Специалисты сменили находящихся на станции коллег. Директор Запорожской АЭС Юрий Черничук показал Гросси и другим членам делегации, в каком состоянии находится станция. По итогам визита в администрации ЗАЭС также отметили, что гендиректор МАГАТЭ остался доволен принятыми мерами по обеспечению ядерной безопасности станции.

26 января Гросси заявил на выступлении в Совбезе ООН о реальной угрозе крупной ядерной аварии на станции. Тогда ситуацию с безопасностью он назвал «невероятно шаткой», указав на то, что «в регионе продолжаются активные военные действия, иногда в непосредственной близости» от объекта.

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ЗАЭС расположена в Энергодаре Запорожской области, станция находится под контролем России с февраля 2022 года. После присоединения региона к России по итогам референдума президент Владимир Путин подписал указ о передаче АЭС в собственность государства. Киев и Москва многократно выступали с взаимными обвинениями в обстрелах станции.

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