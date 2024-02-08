Гросси заявил об улучшении ситуации с безопасностью на Запорожской АЭС
Ситуация с безопасностью на Запорожской АЭС улучшается, заявил на брифинге генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.
«Я вижу все профессиональные усилия и работу, направленные на стабилизацию ситуации. Да, из того, что я увидел, ситуация улучшается, но, как я уже говорил, мы не должны забывать, что идет военный конфликт», — сказал он.
Гросси уточнил, что имеет в виду возможные отключения электроэнергии и атаки, которые могут повлечь нарушение физической целостности компонентов станции.
«Это вещи, которые находятся вне контроля тех специалистов, которые работают на станции, и в этом смысле ситуация недостаточно стабильная», — заключил гендиректор МАГАТЭ.
7 февраля Гросси посетил ЗАЭС с рабочим визитом, вместе с ним на объект прибыла миссия из четырех наблюдателей. Специалисты сменили находящихся на станции коллег. Директор Запорожской АЭС Юрий Черничук показал Гросси и другим членам делегации, в каком состоянии находится станция. По итогам визита в администрации ЗАЭС также отметили, что гендиректор МАГАТЭ остался доволен принятыми мерами по обеспечению ядерной безопасности станции.
26 января Гросси заявил на выступлении в Совбезе ООН о реальной угрозе крупной ядерной аварии на станции. Тогда ситуацию с безопасностью он назвал «невероятно шаткой», указав на то, что «в регионе продолжаются активные военные действия, иногда в непосредственной близости» от объекта.
ЗАЭС расположена в Энергодаре Запорожской области, станция находится под контролем России с февраля 2022 года. После присоединения региона к России по итогам референдума президент Владимир Путин подписал указ о передаче АЭС в собственность государства. Киев и Москва многократно выступали с взаимными обвинениями в обстрелах станции.
Такер Карлсон анонсировал интервью с Путиным. Полная версия видео
Конкурентка Трампа проиграла на праймериз графе «против всех»
Названы убытки Carlsberg от ухода из России
CAS опубликовал мотивировку дисквалификации фигуристки Валиевой. Документ
«Почта России» прекратила наземную доставку в 24 страны Европы
Бывший глава Большого театра получил новую работу
Российские ученые получили образцы льда возрастом более 1,2 млн лет. Фото
Новый российский автомобиль «Атом». Опубликованы первые фото
Расчетный депозитарий СПБ Биржи добился разблокировки активов. Подробности
Дивиденды российских компаний. Кто объявил и сколько