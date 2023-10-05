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Военная операция на Украине ,  
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Глава «Росатома» допустил перезапуск Запорожской АЭС в 2024 году

Глава «Росатома»: Россия будет искать варианты перезапуска ЗАЭС в 2024 году
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Военная операция на Украине
Фото: Андрей Рубцов / ТАСС
Фото: Андрей Рубцов / ТАСС

Россия в 2024 году будет искать возможности перезапуска Запорожской АЭС. Об этом заявил гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев в интервью «Россия 24».

«Думаю, что в следующем году по мере развития ситуации мы будем искать варианты и возможности перевода этого объекта в разряд действующих», — сказал он.

Сейчас ситуация на станции оценивается как стабильная, блоки находятся в режиме «остановов». В ближайшее время перспектив для перезапуска станции нет, добавил глава «Росатома».

Запорожская АЭС состоит из шести энергоблоков ВВЭР-1000. Станция была полностью остановлена 11 сентября 2022 года.

В конце июля четвертый энергоблок был переведен в режим «горячего останова», а пятый энергоблок, ранее переведенный в этот режим, — в «холодный останов» для проведения профилактических работ. Остальные энергоблоки на тот момент оставались в режиме «холодного останова».

Запорожская АЭС находится в Энергодаре. Российская сторона не раз обвиняла ВСУ в обстрелах территории станции. Украина, в свою очередь, обвиняла Москву в изучении сценария «террористического акта с выбросом радиации» на станции. Кремль назвал эти данные ложью.

В начале сентября глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что несколько украинских дронов атаковали Энергодар.

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Международное агентство ООН по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило, что на станции сократят число персонала до минимального из-за активизации военных действий в регионе. Советник главы «Росэнергоатома» Ренат Карчаа также говорил, что в Энергодаре на Запорожской АЭС временно отпустят с работы часть сотрудников.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси 19 сентября сообщил, что ситуация с безопасностью на ЗАЭС несколько улучшилась, но ее все еще легко вывести из-под контроля.

Теги
Росатом Алексей Лихачев Запорожская АЭС Россия
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