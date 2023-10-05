Глава «Росатома» допустил перезапуск Запорожской АЭС в 2024 году

Глава «Росатома»: Россия будет искать варианты перезапуска ЗАЭС в 2024 году

Фото: Андрей Рубцов / ТАСС

Россия в 2024 году будет искать возможности перезапуска Запорожской АЭС. Об этом заявил гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев в интервью «Россия 24».

«Думаю, что в следующем году по мере развития ситуации мы будем искать варианты и возможности перевода этого объекта в разряд действующих», — сказал он.

Сейчас ситуация на станции оценивается как стабильная, блоки находятся в режиме «остановов». В ближайшее время перспектив для перезапуска станции нет, добавил глава «Росатома».

Запорожская АЭС состоит из шести энергоблоков ВВЭР-1000. Станция была полностью остановлена 11 сентября 2022 года. В конце июля четвертый энергоблок был переведен в режим «горячего останова», а пятый энергоблок, ранее переведенный в этот режим, — в «холодный останов» для проведения профилактических работ. Остальные энергоблоки на тот момент оставались в режиме «холодного останова».

Запорожская АЭС находится в Энергодаре. Российская сторона не раз обвиняла ВСУ в обстрелах территории станции. Украина, в свою очередь, обвиняла Москву в изучении сценария «террористического акта с выбросом радиации» на станции. Кремль назвал эти данные ложью.

В начале сентября глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что несколько украинских дронов атаковали Энергодар.

Международное агентство ООН по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило, что на станции сократят число персонала до минимального из-за активизации военных действий в регионе. Советник главы «Росэнергоатома» Ренат Карчаа также говорил, что в Энергодаре на Запорожской АЭС временно отпустят с работы часть сотрудников.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси 19 сентября сообщил, что ситуация с безопасностью на ЗАЭС несколько улучшилась, но ее все еще легко вывести из-под контроля.