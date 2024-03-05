Гендиректор МАГАТЭ приехал в Сочи
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси прибыл в Сочи, передает «РИА Новости».
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова ранее сообщила, что в рамках визита Гросси состоятся встречи на высоком уровне, а также рабочие консультации «для поддержания диалога с руководством МАГАТЭ по вопросам ядерной и физической безопасности Запорожской АЭС».
В начале февраля Гросси сообщил, что отправится в Россию, чтобы провести переговоры о дальнейшем сотрудничестве по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Он отметил, что рассмотрит «любое влияние на работу АЭС». Глава МАГАТЭ также не исключил вероятность встречи с президентом Владимиром Путиным в ходе визита.
О поездке в Россию МАГАТЭ сообщило еще 1 февраля. В организации отметили, что визит будет связан с обсуждением вопросов безопасности.
21 февраля Гросси заявил, что ЗАЭС отключили от последнего внешнего резервного источника электропитания. Электроэнергию станция получает от одной линии напряжением 750 кВ. По его словам, сложившаяся ситуация подчеркивает неустойчивое состояние с ядерной безопасностью на станции.
В начале февраля глава МАГАТЭ заявил, что ситуация на ЗАЭС улучшается. Однако отключения электроэнергии возможны из-за повреждения станции в ходе военного конфликта на Украине.
3 февраля Россия сообщила МАГАТЭ об установленных минных заграждениях между внешними и внутренними периметрами ЗАЭС. Постоянное представительство России при международных организациях в Вене отметило, что они необходимы для защиты от украинских диверсантов.
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