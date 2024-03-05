 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Гендиректор МАГАТЭ приехал в Сочи

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси прибыл в Сочи

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси прибыл в Сочи, передает «РИА Новости».

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова ранее сообщила, что в рамках визита Гросси состоятся встречи на высоком уровне, а также рабочие консультации «для поддержания диалога с руководством МАГАТЭ по вопросам ядерной и физической безопасности Запорожской АЭС».

В начале февраля Гросси сообщил, что отправится в Россию, чтобы провести переговоры о дальнейшем сотрудничестве по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Он отметил, что рассмотрит «любое влияние на работу АЭС». Глава МАГАТЭ также не исключил вероятность встречи с президентом Владимиром Путиным в ходе визита.

О поездке в Россию МАГАТЭ сообщило еще 1 февраля. В организации отметили, что визит будет связан с обсуждением вопросов безопасности.

МИД сообщил о планах Гросси провести в России встречи на высоком уровне
Политика
Рафаэль Гросси

21 февраля Гросси заявил, что ЗАЭС отключили от последнего внешнего резервного источника электропитания. Электроэнергию станция получает от одной линии напряжением 750 кВ. По его словам, сложившаяся ситуация подчеркивает неустойчивое состояние с ядерной безопасностью на станции.

В начале февраля глава МАГАТЭ заявил, что ситуация на ЗАЭС улучшается. Однако отключения электроэнергии возможны из-за повреждения станции в ходе военного конфликта на Украине.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

3 февраля Россия сообщила МАГАТЭ об установленных минных заграждениях между внешними и внутренними периметрами ЗАЭС. Постоянное представительство России при международных организациях в Вене отметило, что они необходимы для защиты от украинских диверсантов.

Огненный смерч в Приморье попал на видео 

Министерство обороны Германии отреагировало на утечку переговоров в СМИ

Американцы засомневались в умственных способностях Байдена. Проблемы и у Трампа

Еврокомиссия озвучит варианты применения замороженных активов России

Корабль с российским и американскими космонавтами запустили к МКС. Видео

В Саратове на школьницу напал лев. Стали известны последствия

Как меняется чистая прибыль российских банков. Инфографика

Украина согласилась продолжить транзит российского газа. Но при одном условии

В Польше упал неизвестный объект. Власти рассказали, что это было

Медведев рассказал о разговоре с Обамой, который его «поразил до глубины души»

Как сильно доллар упадет в марте? Прогноз SberCIB

Акции Сбербанка пробили психологический уровень ₽300. Продолжится ли рост?

Минфин нарастит покупки валюты и золота. Что это значит?

Такого не было 45 лет: британцы перестали поддерживать правящую партию
Теги
МАГАТЭ Рафаэль Гросси Сочи Запорожская АЭС
Материалы по теме
МИД сообщил о планах Гросси провести в России встречи на высоком уровне
Политика
Гросси заявил об отключении Запорожской АЭС от последней резервной линии
Политика
Песков заявил об отсутствии в графике Путина встречи с главой МАГАТЭ
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 6 марта
EUR ЦБ: 98,94 (-0,17) Инвестиции, 05 мар, 16:25 Курс доллара на 6 марта
USD ЦБ: 91,16 (-0,19) Инвестиции, 05 мар, 16:25
В Одессе прозвучали взрывы Политика, 00:45
Посол России в США заявил об угрозе прямого столкновения с войсками НАТО Политика, 00:38
На территории экопарка в Киеве произошел пожар Общество, 00:31
В Москве перед въездом в Лефортовский тоннель загорелась машина Город, 00:25
Экс-генсек НАТО осудил «медлительность» Шольца и «болтовню» Макрона Политика, 00:13
Сбербанк повысил ставки по вкладу в юанях Финансы, 00:03
Как изменятся техногиганты из-за европейского Закона о цифровых рынках Технологии и медиа, 00:00
РБК Диалоги с Татьяной Бакальчук и Ольгой Наумовой
Не только женский бизнес: новые идеи, управление, масштабирование
Участвовать
Доходы россиян от предпринимательства достигли рекорда с 2014 года Экономика, 00:00
Гендиректор МАГАТЭ приехал в Сочи Политика, 05 мар, 23:58
Великобритания сняла санкции с миллиардера Макарова Политика, 05 мар, 23:48
Десять жилых кварталов со школами и детскими садами рядом с домом РБК и ПИК, 05 мар, 23:42
Путин поддержал идею создания зерновой биржи в рамках БРИКС Политика, 05 мар, 23:11
У властей попросили ввести пошлины на вино из Франции и Италии в 200% Бизнес, 05 мар, 23:02
Путин по видеосвязи открыл три предприятия АПК Бизнес, 05 мар, 22:59