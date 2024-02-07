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Военная операция на Украине ,  
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Глава МАГАТЭ посетил Запорожскую АЭС

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетил Запорожскую АЭС
Сюжет
Военная операция на Украине

Рафаэль Гросси
(Фото: zaes_energoatom / Telegram)
Фото: zaes_energoatom / Telegram
Фото: zaes_energoatom / Telegram
Фото: zaes_energoatom / Telegram
Фото: zaes_energoatom / Telegram

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси посетил Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) с рабочим визитом, сообщили в ее пресс-службе.

Вместе с Гросси на объект прибыла миссия из четырех наблюдателей, чтобы сменить находящихся там специалистов. Директор станции Юрий Черничук продемонстрировал делегации текущее состояние объекта.

Как сообщили в администрации ЗАЭС, гендиректор МАГАТЭ положительно оценил усилия по обеспечению ядерной безопасности станции. В конце января он назвал ситуацию с безопасностью на объекте «невероятно шаткой» и предупредил о реальной угрозе ядерной аварии.

Глава МАГАТЭ начал поездку на Запорожскую АЭС
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Фото:Carl Court / Getty Images

По информации ТАСС, визит уже завершился. Покинув станцию, делегация направилась в сторону Украины. Кортеж проехал через КПП в городе Васильевка в сопровождении представителей российских силовых структур без остановок.

Это четвертый визит Гросси на ЗАЭС. Первый состоялся в сентябре 2022 года, тогда же на станцию прибыли первые наблюдатели.

МАГАТЭ анонсировало поездку Гросси в Россию «для обсуждения вопросов безопасности» в начале февраля. Утром 7 февраля глава МАГАТЭ пересек линию соприкосновения в Запорожской области вместе с другими членами делегации.

ЗАЭС перешла под контроль России в феврале 2022 года. После того как Запорожская область вместе с тремя другими регионами вошла в состав страны по итогам референдумов, президент Владимир Путин распорядился передать ее в собственность государства. Киев и Москва неоднократно обвиняли друг друга в обстрелах станции.

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Рафаэль Гросси Запорожская АЭС МАГАТЭ Запорожская область
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