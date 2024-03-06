Песков сообщил о наличии в графике Путина встречи с главой МАГАТЭ Гросси
Президент России Владимир Путин встретится 6 марта с гендиректором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
Гросси прибыл в Сочи вечером 5 марта. Он вместе с руководителем «Росатома» Алексеем Лихачевым должны будут проинформировать Путина о своих контактах, добавил Песков. Они уже проводят консультации, сообщили «РИА Новости» в «Росатоме».
В начале февраля Гросси сообщил, что отправится в Россию на переговоры о дальнейшем сотрудничестве по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Он отметил, что рассмотрит «любое влияние на работу АЭС».
4 марта официальный представитель российского МИДа Мария Захарова сообщила, что в рамках визита Гросси состоятся встречи на высоком уровне, а также рабочие консультации «для поддержания диалога с руководством МАГАТЭ по вопросам ядерной и физической безопасности Запорожской АЭС».
Песков тогда заявил, что в Кремле не исключают встречу президента с главой МАГАТЭ в ходе его визита в Россию.
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