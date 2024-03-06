Песков назвал ядерную войну «прощальным средством»

Ядерная война — «прощальное средство», и рассуждения о ней на Западе безответственны, считает Дмитрий Песков. Он также назвал крайне опасным явлением рутинизацию этой темы. США неоднократно обвиняли Россию в «бряцанье оружием»

Дмитрий Песков (Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости)

Ядерная война является последним, «прощальным средством», и рассуждения на Западе о ее возможности безответственны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе марафона «Знание. Первые». Трансляцию мероприятия вело российское общество «Знание» на странице во «ВКонтакте».

Участники марафона спросили Пескова о том, боятся ли в США ядерной войны, в ответ он заявил, что если «они люди, если у них есть голова», то «должны бояться этого на уровне инстинкта самосохранения». «Все рассуждения о ядерной войне, коих сейчас очень много на Западе — в европейских столицах, в США, — это крайне безответственно», — ответил представитель Кремля.

Песков счел крайне опасным явлением рутинизацию этой темы. Он также выразил сожаление в связи со смертью бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера, который был инициатором ослабления напряженности в американо-советских отношениях в 1970-е годы. По словам Пескова, если бы тот был жив и имел влияние на власть в США и Европе, то «было бы больше разума и политической воли к диалогу».

Пресс-секретарь президента России также отметил, что все причины возможного использования ядерного оружия Москвой прописаны в ядерной доктрине. «Если что-то будет угрожать нашему существованию, нашей стране, вот тогда — ядерное оружие. Помимо этого никак невозможно, говорить об этом безответственно», — заключил он.

Заявления на Западе о возможности ядерной войны стали звучать после начала военной операции на Украине. За несколько дней до этого украинский президент Владимир Зеленский пообещал инициировать консультации в рамках Будапештского меморандума и признать документ недействительным в случае, если это мероприятие не состоится. Москва сочла это заявление угрозой безопасности и назвала его одной из причин спецоперации. 27 февраля 2022 года российские силы сдерживания, в том числе стратегические ядерные силы, были переведены в особый режим. Госсекретарь США Энтони Блинкен говорил о готовности к любому возможному сценарию. В Пентагоне признаков о решении России применить ядерное оружие не видели и сочли подобные решения «бряцаньем оружия».

В июне 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что Москва никому не угрожает ядерным оружием, но призвал не забывать о его наличии. По его словам, риторика о возможности ядерной войны берется из высказываний высокопоставленных западных политиков, Москва соответствующим образом на них отвечает, а они «цепляются за это и говорят, что Россия угрожает».

В ходе послания Федеральному собранию 29 февраля 2024 года Путин вновь призвал западные страны к пониманию того, что у России есть ядерное оружие, которое способно «поражать цели на их территории». Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер счел подобную риторику угрозой, но вместе с тем заявил, что Вашингтон не намерен менять свою ядерную политику.

В том же месяце в США началась подготовка ответных мер на угрозу национальной безопасности от России. Речь идет о разработке Москвой противоспутниковых средств, уточнял координатор стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности США Джон Кирби. В Кремле называли подобные сообщения уловкой, призванной убедить конгресс поддержать законопроект о финансировании Украины.