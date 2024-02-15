Байден распорядился наладить диалог с Россией из-за угрозы безопасности

В Белом доме подтвердили, что угроза нацбезопасности, о которой сообщали СМИ, связана с разработкой Россией противоспутниковых средств. Кирби заявил, что Байден распорядился вступить в прямой диалог с Москвой, с ней уже связались

Джо Байден (Фото: Doug Mills / Getty Images)

Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби подтвердил, что угроза нацбезопасности, о которой ранее сообщали СМИ, связана с противоспутниковыми средствами, которые разрабатывает Россия. Он отметил, что не может вдаваться в детали, но сказал, что эти средства пока не развернуты.

«Сейчас нет непосредственной угрозы безопасности кого-либо. Мы не говорим об оружии, которым можно атаковать людей или которым можно причинить физические разрушения на Земле», — подчеркнул Кирби.

Президент США Джо Байден, ознакомившись с данными, распорядился, чтобы его администрация по дипломатическим каналам вступила в прямой диалог с Россией, добавил он. По словам Кирби, разведка «очень обеспокоена» широкой утечкой данных и считает, что закрытое расследование было бы более эффективным подходом, нежели немедленная публикация.

Отвечая на вопросы журналистов о контактах, он рассказал, что Вашингтон уже связался с российской стороной, но пока еще не наметил конкретных переговоров.

14 февраля представитель комитета палаты представителей по разведке Майк Тернер сообщил, что 15 февраля в конгрессе США состоится закрытый брифинг, посвященный «серьезной угрозе национальной безопасности». Советник президента США по нацбезопасности подтвердил, что лично проведет его для «Банды восьми» (группа из восьми членов конгресса, которую информируют о секретных разведывательных вопросах). Они не уточняли тему брифинга.



Собеседник CNN, ознакомленный с разведданными, заявил, что речь идет о «весьма тревожном» российском потенциале, «о котором мы недавно узнали». ABC News со ссылкой на осведомленные источники рассказал, что, согласно собранным США разведданным, у России могут быть планы разместить ядерное оружие в космосе. Телеканал предположил, что брифинг будет связан с этой информацией.

В конце января Bloomberg со ссылкой на доклад Космических сил США (United States Space Force, USSF) писало, что Россия и Китай могут использовать свои спутники, предназначенные для проверки и ремонта других космических аппаратов, для нанесения ударов по американским космическим объектам.

В докладе утверждалось, что Москва и Пекин разрабатывают и испытывают оружие, чтобы «нарушать работу и уничтожать спутники»; Китай создает и вскоре может развернуть наземные лазеры, способные повредить датчики на спутниках США. При этом страны «часто маскируют или скрывают эту деятельность, чтобы избежать осуждения со стороны мирового сообщества», отмечали авторы.

Представитель МИД Китая Ван Вэньбинь заявил, что его страна «привержена мирному использованию космического пространства», а США «раздувают угрозу» и «очерняют» Пекин.

Россия осенью 2022 года предложила странам — членам ООН разработать договор о предотвращении гонки вооружений в космосе. В МИДе отмечали, что страна всегда выступала «за сохранение космоса для мирных целей».