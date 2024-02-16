Байден заявил, что не видит ядерной угрозы для США из-за действий России

Джо Байден (Фото: Leah Millis / Reuters)

Россия пока не размещала противоспутниковое оружие в космосе, и Вашингтон надеется, что этого не произойдет, заявил президент США Джо Байден на брифинге в Белом доме.

«Мы обнаружили потенциал, позволяющий осуществить вывод в космос системы, которая теоретически была бы способна заниматься чем-то, что наносит урон спутникам. Этого еще не произошло. И мое ожидание, моя надежда заключаются в том, что и не произойдет», — сказал американский президент.

Он добавил, что, во-первых, ядерной угрозы для американцав сейчас нет, во-вторых, возможные действия России относятся к спутникам, в-третьих, нет доказательств, что Москва приняла решение что-то предпринять в этой области.

15 февраля о том, что Россия разрабатывает противоспутниковое оружие, сообщил на брифинге в Белом доме координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) США Джон Кирби. Эти вооружения на данный момент не развернуты, кроме того, они не направлены на разрушение объектов на Земле, отметил он.

Телеканал ABC News сообщил днем ранее, 14 февраля, что в планах у Москвы вывести в космос ядерное оружие для борьбы со спутниками. Газета The New York Times привела слова источника, который заявил о возможности такого российского оружия нарушать гражданские коммуникации, а также препятствовать проведению операций США и союзников.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков связал сообщения американских официальных лиц и прессы о российской угрозе с желанием Белого дома «сподвигнуть конгресс на голосование по законопроекту о выделении денег» Украине. Замглавы МИДа охарактеризовал заявления как «злонамеренное сочинительство».