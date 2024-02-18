В конгрессе США заявили о разработке плана ответа на угрозу от России
США начали готовить план ответа на угрозу национальной безопасности, которая, по их данным, может исходить от России, заявил председатель комитета по разведке палаты представителей конгресса США Майк Тернер в эфире NBC News.
«Мы встретились с [помощником президента США по национальной безопасности] Джейком Салливаном, и он начал разрабатывать план, который, как мы надеемся, поможет решить эту проблему», — сказал Тернер.
Он подчеркнул, что все, кто в курсе ситуации, так же как и он, используют формулировку «очень серьезная угроза». Администрация Белого дома сейчас «начинает принимать меры», добавил конгрессмен.
14 февраля Тернер сообщил о планируемом закрытом брифинге в конгрессе США по «серьезной угрозе национальной безопасности». Источники CNN заявили, что угроза связана с Россией. Позже координатор стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности США Джон Кирби сказал, что угроза нацбезопасности связана с разрабатываемыми российской стороной противоспутниковыми средствами. Кирби добавил, что президент США Джо Байден распорядился вступить в прямой диалог с Москвой, с ней уже связались.
«Мы обнаружили потенциал, позволяющий осуществить вывод в космос системы, которая теоретически была бы способна заниматься чем-то, что наносит урон спутникам. Этого еще не произошло. И мое ожидание, моя надежда заключается в том, что и не произойдет», — уточнил Байден.
Источники ABC News рассказали, что, согласно разведданным, Россия может планировать размещение ядерного оружия в космосе. Аналитики Reuters предположили, что оружие космического базирования, которое, по данным разведки США, разрабатывает Россия, скорее всего, представляет собой устройство, требующее ядерной энергии для атак на спутники, а не ядерную боеголовку.
В Кремле назвали сообщения о планах России вывести ядерное оружие в космос уловкой Белого дома, призванной убедить конгресс проголосовать за проект о выделении помощи Украине. Москва осуждает помощь Киеву.
⚡ ЦБ сохранил ставку 16%. Как это повлияет на рубль, вклады и кредиты
Запрет на поставку бананов из Эквадора в Россию частично сняли. Подробности
⚡ Что известно о смерти Алексея Навального
Лукашенко рассказал, как задерживали диверсантов из Украины. Видео
Россияне угнали яхту на Карибских островах и перегнали ее в Крым. Фото
«Даже 3D не могут сделать». Производителей кино обвинили в низком качестве
«Москвич» снизил цены на новые автомобили. Какие скидки дают дилеры
Apple покажет сразу 5 новых iPhone. Список и подробности
Marvel раскрыл состав новой «Фантастической четверки»
Во что инвестирует герой «Игры на понижение»? Последние сделки Майкла Бьюрри