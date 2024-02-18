В конгрессе США заявили о разработке плана ответа на угрозу от России

Капитолий (Вашингтон, США) (Фото: Alex Edelman / Zuma / Global Look Press)

США начали готовить план ответа на угрозу национальной безопасности, которая, по их данным, может исходить от России, заявил председатель комитета по разведке палаты представителей конгресса США Майк Тернер в эфире NBC News.

«Мы встретились с [помощником президента США по национальной безопасности] Джейком Салливаном, и он начал разрабатывать план, который, как мы надеемся, поможет решить эту проблему», — сказал Тернер.

Он подчеркнул, что все, кто в курсе ситуации, так же как и он, используют формулировку «очень серьезная угроза». Администрация Белого дома сейчас «начинает принимать меры», добавил конгрессмен.

14 февраля Тернер сообщил о планируемом закрытом брифинге в конгрессе США по «серьезной угрозе национальной безопасности». Источники CNN заявили, что угроза связана с Россией. Позже координатор стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности США Джон Кирби сказал, что угроза нацбезопасности связана с разрабатываемыми российской стороной противоспутниковыми средствами. Кирби добавил, что президент США Джо Байден распорядился вступить в прямой диалог с Москвой, с ней уже связались.

«Мы обнаружили потенциал, позволяющий осуществить вывод в космос системы, которая теоретически была бы способна заниматься чем-то, что наносит урон спутникам. Этого еще не произошло. И мое ожидание, моя надежда заключается в том, что и не произойдет», — уточнил Байден.

Источники ABC News рассказали, что, согласно разведданным, Россия может планировать размещение ядерного оружия в космосе. Аналитики Reuters предположили, что оружие космического базирования, которое, по данным разведки США, разрабатывает Россия, скорее всего, представляет собой устройство, требующее ядерной энергии для атак на спутники, а не ядерную боеголовку.

В Кремле назвали сообщения о планах России вывести ядерное оружие в космос уловкой Белого дома, призванной убедить конгресс проголосовать за проект о выделении помощи Украине. Москва осуждает помощь Киеву.