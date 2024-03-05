В США заявили, что не будут менять ядерную политику из-за «угроз» Путина
США не намерены менять свою ядерную политику на фоне заявления президента России Владимира Путина об угрозе конфликта с применением ядерного оружия. Об этом заявил на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.
«Эта риторика (Путина. — РБК), как мы видели ранее, безответственна и неуместна для ядерной державы. И несовместима с тем, как любая ядерная держава должна публично говорить о применении такого оружия, но мы не видим причин менять нашу ядерную политику», — сказал он.
Кроме того, Миллер подчеркнул, что США не планируют отправлять наземные войска на Украину.
29 февраля Путин во время послания Федеральному собранию заявил, что западные страны должны понимать, что у России есть ядерное оружие, способное «поражать цели на их территории».
«Мы помним судьбу тех, кто направлял когда-то свои контингенты на территорию нашей страны. Но теперь последствия для возможных интервентов будут гораздо более трагичными. <...> И все, что они придумывают сейчас, чем пугают весь мир, что всё это реально грозит конфликтом с использованием ядерного оружия, а значит, уничтожением цивилизации», — сказал президент.
Условия, при которых Москва была бы готова применить ядерное оружие, закреплены в «Основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания», принятых в 2020 году. Их четыре:
- Россия получает достоверную информацию о старте баллистических ракет, которые атакуют ее территорию и/или территорию ее союзников;
- противник применяет против России и/или ее союзников ядерное оружие или другие виды оружия массового поражения;
- противник действует против российских критически важных государственных или военных объектов, что может сорвать ответные действия российских ядерных сил;
- на Россию происходит нападение с применением обычного оружия, которое ставит под угрозу само существование государства.
При необходимости, уточняется в документе, президент России, который и принимает решение об использовании ядерного оружия, может проинформировать об этом власти других стран и/или международные организации. В 2023 году Путин заявил, что необходимости менять ядерную доктрину, понижая ядерный порог, нет.
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