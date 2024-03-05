В США заявили, что не будут менять ядерную политику из-за «угроз» Путина

США не намерены менять свою ядерную политику на фоне заявления президента России Владимира Путина об угрозе конфликта с применением ядерного оружия. Об этом заявил на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.

«Эта риторика (Путина. — РБК), как мы видели ранее, безответственна и неуместна для ядерной державы. И несовместима с тем, как любая ядерная держава должна публично говорить о применении такого оружия, но мы не видим причин менять нашу ядерную политику», — сказал он.

Кроме того, Миллер подчеркнул, что США не планируют отправлять наземные войска на Украину.

29 февраля Путин во время послания Федеральному собранию заявил, что западные страны должны понимать, что у России есть ядерное оружие, способное «поражать цели на их территории».

«Мы помним судьбу тех, кто направлял когда-то свои контингенты на территорию нашей страны. Но теперь последствия для возможных интервентов будут гораздо более трагичными. <...> И все, что они придумывают сейчас, чем пугают весь мир, что всё это реально грозит конфликтом с использованием ядерного оружия, а значит, уничтожением цивилизации», — сказал президент.