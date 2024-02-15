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Политика ,  
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Кремль назвал уловкой США сообщения о ядерном оружии России в космосе

Песков назвал уловкой США данные о ядерном оружии России в космосе
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Сообщения о планах России вывести в космос ядерное оружие являются уловкой Вашингтона, призванной убедить конгресс проголосовать за проект о выделении помощи Украине, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Я никак не могу это прокомментировать. Давайте дождемся этого брифинга, будет ли какая-то информация. Но очевидно, что Белый дом пытается правдами или неправдами сподвигнуть Конгресс на голосование по законопроекту о выделении денег, это очевидно. На какие уловки будет Белый дом пускаться — посмотрим», — сказал он.

Ранее телеканал ABC News сообщил, что разведка США полагает, что Россия планирует разместить ядерное оружие в космосе с возможностью его применения против спутников. По данным телеканала, именно эта информация станет темой закрытого брифинга об угрозе нацбезопасности, который 15 февраля проведут для членов конгресса США.

NYT связала данные об угрозе безопасности США с выделением помощи Киеву
Политика
Фото:Michael Reynolds / EPA / ТАСС

Материал дополняется.

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Теги
Дмитрий Песков США ядерное оружие Украина
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