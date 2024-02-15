Кремль назвал уловкой США сообщения о ядерном оружии России в космосе

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Сообщения о планах России вывести в космос ядерное оружие являются уловкой Вашингтона, призванной убедить конгресс проголосовать за проект о выделении помощи Украине, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Я никак не могу это прокомментировать. Давайте дождемся этого брифинга, будет ли какая-то информация. Но очевидно, что Белый дом пытается правдами или неправдами сподвигнуть Конгресс на голосование по законопроекту о выделении денег, это очевидно. На какие уловки будет Белый дом пускаться — посмотрим», — сказал он.

Ранее телеканал ABC News сообщил, что разведка США полагает, что Россия планирует разместить ядерное оружие в космосе с возможностью его применения против спутников. По данным телеканала, именно эта информация станет темой закрытого брифинга об угрозе нацбезопасности, который 15 февраля проведут для членов конгресса США.

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