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Политика ,  
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В Минобороны Франции объяснили слова Макрона об отправке войск на Украину

Глава Минобороны: Франция не отправит армию на Украину воевать с Россией
Отправка войск на Украину обсуждалась в ходе дискуссии по расширению помощи Киеву — например, в разминировании, и это не означает вступления в бои с российскими силами, заявил глава Минобороны Франции. Его поддержал и глава МИДа
Себастьян Лекорню
Себастьян Лекорню (Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters)

Слова французского президента Эмманюэля Макрона о том, что он не исключает отправку войск на Украину, не являются слабостью или эскалацией, заявил глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню в интервью CNN.

По его словам, накануне в ходе конференции в Париже европейские лидеры обсуждали различные идеи усиления поддержки Киева, включая расширение помощи в разминировании и обучении украинских военных. Консенсуса в этих вопросах достигнуто не было, добавил Лекорню, отметив, что эти идеи отличаются от вступления в бои с российскими силами.

«Это не отправка войск для ведения войны против России», — сказал он.

Глава МИД Франции Стефан Сежурне также обращал внимание на расширение поддержки Украины в контексте слов Макрона — в том числе в разминировании, киберсфере и производстве вооружений на украинской территории. «Мы должны рассмотреть новые действия по поддержке Украины. <...> Некоторые из этих действий могут потребовать присутствия на территории Украины, не переходя порог воинственности», — сказал министр (цитата по France Info).

Италия отказалась отправлять войска на Украину по идее Макрона
Политика
Фото:Sean Gallup / Getty Images

Макрон заявил, что отправка войск европейских стран обсуждалась в ходе дискуссии лидеров государств ЕС 26 февраля, и не исключил такой вероятности в будущем. «Такова была цель сегодняшней дискуссии: все возможно, если это полезно для достижения нашей цели», — сказал он.

Отвечая на вопрос о возможности ввода войск одной из европейских стран без согласия других государств, президент отметил, что «каждая страна суверенна, ее вооруженные силы суверенны».

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В то же время премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сказал, что отправка войск не стоит на повестке дня. После слов Макрона многие страны отвергли идею отправки своих военных на Украину, в частности Германия, Италия, Польша, Швеция и др. Со схожим заявлением выступил и генсек НАТО Йенс Столтенберг, а также президент США Джо Байден.

В Кремле заявили о неизбежности конфликта с Россией, если военные стран НАТО появятся на территории Украины.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Эмманюэль Макрон Стефан Сежурне Минобороны Франции войска
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