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Военная операция на Украине ,  
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El País узнал о решении ЕС призвать другие страны к отправке снарядов ВСУ

El País: ЕС хочет добиться поставок снарядов для Украины от Норвегии и других стран мира
Норвегия и другие «единомышленники» вне Евросоюза могли бы поставлять Украине артиллерийские боеприпасы, на план по снабжению ВСУ снарядами в Брюсселе намерены выделить €1 млрд. Его рассмотрят в конце марта на саммите ЕС
Фото: Marko Djurica / Reuters
Фото: Marko Djurica / Reuters

Руководство ЕС призвало членов объединения немедленно направить Украине боеприпасы из своих арсеналов, к инициативе планируется подключить также те «государства-единомышленники», которые не входят в Евросоюз, пишет El País со ссылкой на источники. Среди таких стран упоминается Норвегия.

Речь идет в первую очередь о боеприпасах для дальнобойной 155-миллиметровой артиллерии, следующим шагом станет поставка на Украину снарядов для 120-мм минометов, применяемых для отражения атак штурмовых отрядов. В Брюсселе рассчитывают, что расширение списка экспортеров придаст проекту «больший потенциал», поскольку пока оборонная промышленность сталкивается с проблемой оптимизации производства в связи с возросшим спросом.

Чтобы мотивировать европейские страны поставлять Украине боеприпасы, представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель предложил компенсировать им до 90% уже поставленных ВСУ снарядов.

Всего в руководстве ЕС планируют выделить до €1 млрд на совместные закупки снарядов.

По данным Der Spiegel, план Евросоюза по снабжению Украины боеприпасами состоит из трех частей. Во-первых, Брюссель предлагает немедленно нарастить поставки снарядов для 155-мм артиллерии, во-вторых — закупать артиллерийские снаряды, чтобы пополнить запасы стран ЕС и обеспечить снабжение Украины боеприпасами в долгосрочной перспективе; срочно ускорить выпуск боеприпасов в Европе. Одобрить инициативу могут на встрече 23–24 марта на саммите Евросоюза.

По данным FT, украинская армия ежедневно расходует 5–6 тыс. снарядов — столько же в мирное время выпускает одна небольшая европейская страна за целый год. По данным газеты, Минобороны Украины попросило западные страны направлять 250 тыс. артиллерийских снарядов ежемесячно.

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В британском Минобороны отмечали, что ВСУ ведут боевые действия по «русскому или советскому» образцу, предполагающему применение массированных артиллерийских обстрелов, от чего западные инструкторы стараются отучить прибывших на тренировки военнослужащих. Власти Украины поясняли, что расход снарядов сильно вырос из-за интенсивности боев, сейчас боеприпасов «почти ноль».

Эстония требует направить Украине миллион артиллерийских снарядов за полгода. «При нынешних мощностях производства Европе потребовалось бы четыре года на производство такого количества. У Украины нет времени, чтобы столько ждать. Мы должны существенно повысить свою мощность производства», — настаивают в эстонском МИДе.

Власти и дипломаты России критикуют поставки вооружений и боеприпасов Украине, настаивая, что такими действиями Запад только затягивает конфликт, но не мешает Москве добиваться поставленных целей.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Евросоюз Украина поставки оружия боеприпасы Норвегия
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