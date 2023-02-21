Эстония призвала срочно передать Украине миллион артиллерийских снарядов

У Киева нет времени, чтобы ждать поставок боеприпасов, следует значительно ускорить производство, чтобы успеть за полгода произвести миллион снарядов, сказал Рейнсалу. Власти Украины говорили ранее, что снарядов «почти ноль»

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Украина остро нуждается в поставках вооружений и боеприпасов из Европы, Эстония предлагает направить ВСУ миллион артиллерийских снарядов за полгода, заявил эстонский министр иностранных дел Урмас Рейнсалу, передает Posttimes.

«При нынешних мощностях производства Европе потребовалось бы четыре года на производство такого количества. У Украины нет времени, чтобы столько ждать. Мы должны существенно повысить свою мощность производства», — сказал он.

Победа Украины может быть гарантирована лишь быстрыми действиями со стороны западных стран, указал министр, принципиальные решение по этому вопросу следует принять уже в ближайшие недели.

Рейнсалу также поприветствовал договоренность глав МИД европейских стран принять его новый санкционный пакет к пятнице, 24 февраля. Необходимо помешать России обойти действующие санкции, ввести дополнительные меры и понизить потолок цен на нефть, добавил он.

По данным Bloomberg, Эстония предложила инвестировать около €4 млрд ($4,3 млрд) в совместные закупки патронов, эту идею должны были обсудить на встрече глав МИД европейских стран 20 февраля. Источники агентства при этом указали, что окончательное решение примут только на встрече лидеров в марте.

Несколько стран Европы уже поддержали инициативу Эстонии, в том числе — Румыния и Нидерланды. «Боеприпасы являются проблемой — Украина нуждается в [их] большом количестве, и нам также необходимо увеличить наши запасы», — сказала глава нидерландского Минобороны Кайса Оллонгрен.

Власти Украины говорили, что расход боеприпасов сильно возрос из-за интенсивности боев, их уже «почти ноль». По данным FT, украинская армия ежедневно расходует 5-6 тыс. снарядов — столько в мирное время выпускает одна небольшая европейская страна за целый год.

Минобороны Великобритании указало, что занимается переобучением украинских военных ведению боя по западному образцу, в рамках которого снаряды расходуется медленнее. «Русский или советский способ ведения боя состоит в [применении] очень тяжелых боеприпасов с массированными артиллерийскими обстрелами. Мы на Западе и в НАТО никогда не ведем бой таким образом», — пояснил министр Бен Уоллес.



Россия критикует поставки вооружений с Запада для Украины, настаивая, что такие действия не помешают добиться намеченных целей, однако затянут вооруженный конфликт.