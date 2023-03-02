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Шольц назвал невозможным достижение мира на Украине без поставок оружия

Канцлер ФРГ Шольц: мира на Украине не получится достичь без поставок оружия
У Украины должна быть возможность защитить себя, указал канцлер ФРГ. Он заявил, что поставки оружия Киеву основаны на взвешенных решениях правительства, принимая которые Берлин следит, «чтобы НАТО не стало воюющей стороной»
Фото: Александр Ратушняк / Reuters
Фото: Александр Ратушняк / Reuters

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в своей речи, посвященной вооруженному конфликту Москвы и Киева, заявил, что прекращение огня на условиях России неприемлемо и было бы равносильно «продиктованному миру», передает Tagesschau.

Шольц упомянул проходившие митинги в Германии из-за военных действий на Украине и обратился как к сторонникам, так и к противникам предоставления военной помощи Киеву: одни высказываются за усиление поддержки и увеличение поставок оружия, другие обеспокоены эскалацией конфликта. Канцлер ФРГ задался вопросом, как можно достичь «справедливого мира».

«Если бы Украина перестала защищаться, это не было бы миром, это был бы конец Украины. Вы не можете вести переговоры с пистолетом у виска», — считает Шольц (цитата по Tagesspiegel).

По словам канцлера, Германия оказала Украине военную помощь на €2,6 млрд и это разумная для страны сумма. Он также заявил, что поставки оружия основаны на взвешенных решениях правительства ФРГ, принимая которые Берлин следит, «чтобы НАТО не стало воюющей стороной».

Власти России видят в поставках западного оружия, в том числе тяжелой техники, признаки эскалации конфликта. В Кремле заявили, что переданные Украине танки «будут гореть». Президент Владимир Путин также пообещал, что ответ Москвы «применением бронетехники не закончится».

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Олаф Шольц Германия поставки оружия Украина Военная операция на Украине
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