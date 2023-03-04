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FT узнала о просьбе Украины к ЕС о поставке 250 тыс. снарядов в месяц

FT: Украина попросила ЕС поставлять ей 250 тыс. снарядов в месяц из-за их нехватки
С такой просьбой к коллегам обратился главы Минобороны страны. Он отметил, что стране требуется как минимум 350 тыс. снарядов в месяц, а она выпускает только 110 тыс.
Фото: Airman 1st Class Amanda Jett / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Airman 1st Class Amanda Jett / Keystone Press Agency / Global Look Press

Украинский министр обороны Алексей Резников направил своим коллегам из ЕС письмо с просьбой предоставлять Киеву по 250 тыс. артиллерийских снарядов ежемесячно, пишет The Financial Times (FT), в распоряжении которой оказалось письмо.

Такое количество боеприпасов необходимо, чтобы восполнить существующую нехватку. Министр указал, что Украина в среднем выпускала 110 тыс. снарядов калибра 155 мм в месяц.

«Если бы мы не были ограничены количеством имеющихся артиллерийских снарядов, мы могли бы использовать [в артиллерийских системах] полный боекомплект, а это 594 тыс. снарядов в месяц», — отметил он. Минимальная потребность Киева, по словам Резникова, — 356 тыс. снарядов, или 60% полного боекомплекта.

Министр также направил письмо главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю, в котором заявил о поддержке инициативы по увеличению производства боеприпасов в Европе для поддержки Украины. На это планируется направить €1 млрд, эти средства пойдут на возмещение расходов стран ЕС в связи с отправкой снарядов Киеву, указывает FT.

В феврале на нехватку боеприпасов у Украины обратила внимание Эстония. Страна предложила направить ВСУ миллион артиллерийских снарядов за полгода, но для этого всей Европе придется нарастить мощность производств, поскольку при нынешних объемах «Европе потребовалось бы четыре года на производство такого количества», отмечал министр иностранных дел страны Урмас Рейнсалу.

3 марта о новом пакете помощи на сумму $400 млн Украине объявили США. В него вошли в том числе и боеприпасы — для ранее переданных Киеву систем HIMARS, гаубиц — и БМП Bradley, а также мостоукладчики и другое оборудование.

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