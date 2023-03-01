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Spiegel узнал о плане Европы по увеличению поставок боеприпасов Киеву

Spiegel: Еврокомиссия предложит трехэтапный план по увеличению поставок снарядов Киеву
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Еврокомиссия разработала трехэтапный план, который предусматривает увеличение поставок боеприпасов на Украину, пишет Der Spiegel. Его комиссия собирается представить послам стран-членов ЕС 2 марта.

  • Первый этап включает немедленное увеличение поставок на Украину боеприпасов, в частности, 155-мм артиллерийских снарядов. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель вскоре должен анонсировать дополнительный пакет помощи Киеву на €1 млрд, в который войдет поставка боеприпасов, в первую очередь 155-мм.
  • Второй этап предусматривает закупку Европейским оборонным агентством 155-мм снарядов, чтобы пополнить запасы стран ЕС и обеспечить снабжение Украины боеприпасами в долгосрочной перспективе.
  • Третий этап касается увеличения европейских мощностей по производству боеприпасов.

Материал дополняется. 

Авторы
Елена Чернышова
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