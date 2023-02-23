NYT узнала о секретной британской группе, закупающей снаряды для Украины

По мере истощения советских боеприпасов в Европе Британией была создана секретная целевая группа для приобретения необходимых Киеву снарядов, пишет NYT. По ее данным, речь идет о сделках с посредниками «из ниш торговли оружием»

Неразорвавшийся снаряд 122 мм (Фото: Сергей Аверин / РИА Новости)

Британское Минобороны создало секретную целевую группу, целью которой является приобретение советских 122-миллиметровых снарядов для Украины, сообщает The New York Times со ссылкой на осведомленные источники.

Согласно документам, полученным NYT, после начала российской спецоперации украинская сторона запрашивала у посредников в США и других странах оружие советского образца, которое Киев скупал, «где только мог его найти». Тем не менее по мере истощения запасов в Европе США и Великобритания начали финансировать сделки с участием третьих стран и посредников, которые бы не хотели публичности, отмечает издание. «Секретная целевая группа, созданная британским Министерством обороны, сосредоточена на получении боеприпасов советского типа», — говорится в статье.

Так, газета сообщила о попытке Британии приобрести 40 тыс. обычных и реактивных снарядов, произведенных пакистанскими артиллерийскими заводами. По условиям сделки Великобритания должна была заплатить румынскому брокеру за покупку оружия, где Украина бы не значилась в качестве получателя. Однако по итогу сделка сорвалась.

The New York Times пишет, что в последние месяцы Украина ежедневно выпускала от 2 тыс. до 4 тыс. артиллерийских снарядов, в то время как Россия еще летом производила до 50 тыс. В то же время, отмечает газета, США также увеличили собственное производство снарядов, но они могут использоваться только гаубицами стандарта НАТО (155 мм).

По данным источников NYT, «брокеры с наличными долларами» в настоящее время «обыскивают» заводы в Боснии и Герцеговине, Сербии и Румынии.

Помимо этого, газета сообщила о неких поставщиках необходимых Украине боеприпасов «из ниш мировой торговли оружием». Газета привела в пример неназванного чешского продавца оружием, который предложил передать Киеву боеприпасы и десяток штурмовиков советской модели, построенных в период с 1984 по 1990 год, примерно за $185 млн.

Также издание сообщило о расконсервации оружейных заводов в Болгарии, которые производили 122-миллиметровые снаряды и были закрыты более 35 лет назад. NYT отмечает, что в прошлом месяце представители посольства США «незаметно присутствовали» на церемонии перерезания ленточки для новой производственной линии Теремского боеприпасного завода в Костенце.

В начале февраля в офисе украинского президента заявили, что у ВСУ осталось «почти ноль боеприпасов». Генеральный секретарь НАТО позднее указал, что интенсивность боев в последние месяцы вынудила украинские войска расходовать боеприпасы в «беспрецедентных количествах», а Киев требовал от западных стран «немедленных поставок». «Основные мощности, такие как боеприпасы, должны достичь Украины, прежде чем Россия сможет перехватить инициативу на поле боя», — отметил Столтенберг. При этом он признал наличие у НАТО некоторых проблем с поставками.

Как писала газета Financial Times, украинские военные ежедневно производят более 5 тыс. артиллерийских выстрелов, что «равносильно годовому заказу небольшой европейской страны в мирное время». Помимо этого, по данным издания, склады в Европе уже «опустели» из-за отправки вооружений и боеприпасов на Украину.

20 февраля Bloomberg сообщил, что страны — члены Евросоюза могут договориться об объединении закупок боеприпасов для нужд Киева. Эту идею уже предварительно поддержали несколько стран ЕС, включая Нидерланды и Румынию, отмечало агентство.

Российские власти поставки западных вооружений на Украину критикуют, считая этот процесс «накачиванием».