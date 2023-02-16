Британия научит Украину экономии снарядов по стандарту НАТО

Советская армия воевала с помощью массированных артиллерийских обстрелов, Лондон занимается переобучением ВСУ, поскольку расход снарядов сейчас огромен, а западные страны придерживаются иного подхода к ведению боя, сказал Уоллес

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Украина в боевых действиях использует «огромное количество боеприпасов», Великобритания при обучении украинских военных старается научить их расходовать снаряды более экономно, как это принято в армиях стран — членов НАТО. Об этом британский министр обороны Бен Уоллес заявил в эфире Times Radio, запись опубликована на YouTube радиостанции.

«Русский или советский способ ведения боя состоит в [применении] очень тяжелых боеприпасов с массированными артиллерийскими обстрелами. Мы на Западе и в НАТО никогда не ведем бой таким образом <...>. Мы обучаем их ведению боя по западному образцу», — подчеркнул Уоллес.

Власти Украины также говорили о высоком расходе боеприпасов, объясняя такую ситуацию интенсивностью боев — в офисе украинского президента заявили в феврале, что снарядов осталось «почти ноль». Заводы на Украине выпускают ежедневно 5-6 тыс. боеприпасов — количество, которая небольшая европейская страна производит за год в мирное время, отмечала Financial Times. Европейские производители столкнулись с проблемами удовлетворения возросшего спроса и необходимости срочно расширять заводы, писало издание.

Нехватку снарядов из-за поставок Украине испытывают и в США, в первую очередь речь идет о боеприпасах для 155-мм артиллерийских орудий и для переносных зенитных комплексов Stinger, писал в ноябре CNN со ссылкой на источники. США поставляют Украине излишки вооружений — то, что не зарезервировано американской армией на случай непредвиденных обстоятельств. В течение двух ближайших лет Пентагон намерен нарастить производство снарядов на 500%, доведя выпуск боеприпасов до уровня Корейской войны, выяснила The New York Times.

Российские власти поставки западных вооружений на Украину критикуют, считая этот процесс «накачиванием» и предупреждая, что это государство в связи с такими действиями ждут «последствия со знаком минус».



