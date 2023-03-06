ФСБ сообщила о предотвращении покушения на Малофеева

Злоумышленники планировали заложить бомбу под машину — как было в случае с Дарьей Дугиной. ФСБ связала покушение с «Русским добровольческим корпусом» — там ранее взяли ответственность за нападение на Брянскую область

Константин Малофеев (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Украинские спецслужбы готовили покушение на бизнесмена Константина Малофеева, председателя совета директоров «Царьграда», сообщили в ФСБ. Спецслужба называет организатором покушения основателя «Русского добровольческого корпуса» Дениса Капустина (РДК; часть «Интернационального легиона», который входит в состав территориальной обороны Вооруженных сил Украины).

Спецслужба сообщила, что украинские силовики намеревались ликвидировать Малофеева, подложив под его автомобиль бомбу — по схеме, примененной для убийства в августе прошлого года Дарьи Дугиной, дочери философа Александра Дугина.

Против Капустина завели уголовное дело по статьям о теракте (ст. 205), участии в деятельности террористической организации (ст. 205.4) и незаконном обороте взрывчатых веществ (ст. 222.1).

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ФСБ также сообщает, в августе прошлого года предотвратила организованный Капустиным теракт — он планировал взорвать самодельную бомбу на объекте нефтегазового комплекса в Волгоградской области.

Малофеев заявил в телеграм-канале, что не пострадал. «Хочу заверить, что ни сегодня, ни завтра ничто — ни угрозы, ни теракты — не повлияют на мою горячую и искреннюю патриотическую позицию», — написал он.

Дугина погибла 20 августа 2022 года. Она возвращалась из Подмосковья с фестиваля «Традиция», в ее автомобиле сработало взрывное устройство. ФСБ обвинила во взрыве украинские спецслужбы, суд заочно арестовал гражданку Украины Наталью Вовк. Власти Украины свою причастность отвергли. «Это точно не наша ответственность. Это не гражданка нашей страны, она нас не интересует», — пояснял президент Владимир Зеленский.

Об атаке диверсантов в Брянской области местные власти рассказали в четверг, 2 марта. По их данным, в села Сушаны и Любечане проникла диверсионно-разведывательная группа со стороны Украины, при атаке погибли два человека.

ФСБ отчиталось о проведенной операции по уничтожению диверсантов — их «выдавили» с территории Брянской области, а затем по группе нанесли массированный артиллерийский удар. Через несколько часов после нападения в Сети появилась видеозапись с вооруженными мужчинами, стоящими у фельдшерско-акушерского пункта Любечан с флагом. Они утверждали, что представляют «Русский добровольческий корпус». На следующий день один из присутствовавших на записи мужчин Денис Капустин (Никитин) рассказал Financial Times, что действия диверсантов были согласованы с властями Украины.

При этом в офисе украинского президента отвергли сообщения о причастности Киева к атаке территории России. «Украина не отправляет туда ДРГ. <...> Украине это не нужно», — написал советник Михаил Подоляк. Он назвал произошедшее «классической провокацией».