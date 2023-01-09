Кремль назвал «уткой» данные о корейском варианте заморозки конфликта

Слова секретаря СНБО Алексея Данилова, заявившего, что Россия рассматривает возможность заморозки конфликта с разделением Украины по корейскому образцу, являются «уткой», говорит Песков

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Дмитрий Песков назвал «уткой» сообщения украинской стороны о том, что Дмитрий Козак «ходит на встречи с политиками былых времен в Европе» и обсуждает возможность урегулирования конфликта по «корейскому варианту» — с заморозкой по линии разделения сторон, передает корреспондент РБК.

«Оно (сообщение. — РБК) не справедливо, никто об этом не говорит. Это очередная утка», — сказал Песков.

Он предположил, что речь идет не о заместителе руководителя Администрации президента России Дмитрие Козаке, а о неком его однофамильце. «Если я правильно понимаю, там действительно были у них какие-то сообщения, но они были про какого-то другого человека с фамилией Козак. У них там, по-моему, то ли в Раде, то ли еще где-то есть человек с такой фамилией», — сказал пресс-секретарь президента.

С 2014 года депутатом Верховной Рады был Тарас Козак, избранный от «Оппозиционного блока», владелец телеканалов «NewsOne», «ZIK» и «112 Украина». В 2021 году украинские власти ввели против него санкции, а после февраля 2022 года он покинул страну.

О том, что Россия собирается предложить Украине «корейский вариант» урегулирования конфликта ранее заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов. «Нам сейчас предлагают корейский вариант. Так называемая условная «38 параллель» (по которой прошла линия разграничения между КНДР и Республикой Кореей. — РБК). Вот здесь такие украинцы, а здесь не такие украинцы. Точно знаю, что один из вариантов, которые они могут нам предлагать — это «38 параллель», — рассказывал он. По его словам, обсуждением вариантов заморозки конфликта занимается замглавы администрации президента России Дмитрий Козак.

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