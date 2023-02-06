Кремль не подтвердил и не опроверг обещание не убивать Зеленского

Нафтали Беннет (Фото: Amir Levy / Getty Images)

Президент Владимир Путин и бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет вели интенсивный диалог в то время, когда Беннет был у власти, но детали разговоров политиков, в том числе об Украине и ее руководстве, Кремль не будет раскрывать, заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Так он ответил на просьбу журналистов прокомментировать слова Беннета об обещании Путина не убивать своего украинского коллегу Владимира Зеленского.

«Вы знаете, что мы не сторонники раскрывать детали переговоров глав государств. Не хотим это делать и сейчас, поэтому я не буду ни опровергать, ни подтверждать сказанное господином Беннетом», — сказал он (цитата по ТАСС).

5 февраля Беннет заявил в интервью Channel 12, что во время встречи с Путиным в марте прошлого года в Москве говорил с ним о том, собирается ли российский президент убить Зеленского.



«Он ответил: «Я не буду убивать Зеленского», — сказал Беннет. Он добавил, что Путин в ответ на уточняющий вопрос премьера повторил, что не собирается устранять украинского лидера.

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