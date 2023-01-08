В СНБО Украины заявили о планах России урегулировать конфликт по-корейски

По словам Алексея Данилова, власти России готовятся предложить Киеву провести границу по новой «38-й параллели»

Алексей Данилов (Фото: Volodymyr Tarasov / ukrinform / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Власти России намерены предложить Киеву «корейский вариант» урегулирования конфликта, заявил в эфире телемарафона «Единые новости» секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

«Нам сейчас предлагают корейский вариант. Так называемая условная «38-я параллель». Вот здесь такие украинцы, а здесь не такие украинцы. Россияне сейчас будут придумывать все что угодно. Точно знаю, что один из вариантов, которые они могут нам предлагать, — это «38-я параллель», — цитирует Данилова издание «Украинская правда».

По 38-й параллели северной широты проходит демилитаризованная зона, разделяющая КНДР и Южную Корею. Граница здесь прошла после подписания в 1953 году соглашения о перемирии, остановившего боевые действия в ходе продолжавшейся с 1950 года войны на Корейском полуострове. Мирный договор между двумя корейскими государствами, возникшими после освобождения полуострова от владычества Японии, не заключен до сих пор.

При этом Данилов отметил, что в Южной Корее о заключении в 1953 году соглашения, приведшего к заморозке конфликта и разделению Кореи на два государства, жалеют.

«Недавно общаясь с представителями Кореи, я обратил внимание... Они считают, что тогда была большая ошибка, что пошли на уступки, согласились с тем, что нужно ради сохранения. Сегодня имеют проблемы», — сказал секретарь СНБО.

Данилов также отметил, что в феврале 2023 года боевые действия в Донбассе могут развернуться с новой силой. «Очень много маркеров, из которых мы можем сделать вывод, что мы входим в определенную фазу активизации», — сказал он.

Президент Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине 24 февраля 2022 года. Ее целями он назвал демилитаризацию и «денацификацию» соседнего государства, а также защиту жителей Донбасса от «геноцида». Москва и Киев провели несколько раундов переговоров, но весной 2022-го диалог был заморожен. Российская сторона неоднократно заявляла о готовности продолжить переговоры, в Киеве выступают против диалога с Путиным.