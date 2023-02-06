Walla узнал о требовании Украины к Израилю по кредиту и осуждению России

Киев попросил накануне визита главы МИДа Израиля о лечении пострадавших мирных жителей и военных, кредите и поддержке целостности. Если поступит отказ, лишь для фотосессии Зеленский с ним не встретится, отметил источник портала

Фото: Amir Levy / Gerry Images News

Украина попросила Израиль предоставить кредит на $500 млн и потребовала четкого заявления о поддержке территориальной целостности страны и осуждении действий России. Об этом пишет портал Walla со ссылкой на двух израильских и украинских источников среди чиновников, портал полностью принадлежит газете Jerusalem Post.

Серди других требований Киева — публичная поддержка Израилем предложенного Зеленским плана мирного урегулирования конфликта, согласие принять сотни военнослужащих ВСУ и мирных граждан для лечения, а также получение обязательства по продолжению совместной работы над передачей Киеву системы оповещения о воздушной тревоге, применяемой израильским военным управлением по защите гражданского населения (Командование тыла).

Просьбы связаны со скорым визитом в Киев главы израильского МИДа Эли Коэна. Министр планирует во время визита возобновить работу посольства в Киеве и встретиться с украинским коллегой Дмитрием Кулебой, при этом пока его встреча с президентом Владимиром Зеленским не одобрена. Источники Walla связывают согласие Киева на встречу министра и президента Украины с готовностью Израиля выполнить озвученные просьбы.

«Президент не будет встречаться с Коэном для фотосессии», — пояснил неназванная украинский чиновник.

Коэн вступил в должность в начале января этого года, он тогда пообещал «меньше говорить публично» относительно конфликта России и Украины. Премьер Биньямин Нетаньяху рассматривает возможность передать Киеву систему ПВО «Железный купол». Он также указал, что рассмотрит возможность выступить посредником между Москвой и Киевом, он «не навязывается» на эту роль.

Власти Израиля с начала российской военной операции подчеркивали, что передают Украине лишь медикаменты и гуманитарную помощь, просьбы о предоставлении ПВО отвергались. Минобороны Израиля объясняло отказ передать летальное оружие Киеву «эксплуатационными ограничениями» и «множеством оперативных соображений», а также риском опустошить собственные арсеналы. При этом израильский посол в ФРГ Рон Прозор отмечал, что страна помогает Киеву в большей степени, чем принято считать: «Так что помогаем — пусть и закулисно».

Зеленский представил собственную «формулу мира» в ноябре прошлого года на саммите G20, она включала в себя требование по выводу войск России с украинской территории.

Власти России выражали готовность к переговорам с Украиной и говорили об ожидании «созревания» подходящих условий для них. Кремль исключал возможность мирного соглашения, в котором не был бы учтен суверенитет России над Донбассом, Запорожской и Херсонской областями.