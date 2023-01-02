Израиль решил «меньше говорить» об Украине

МИД Израиля направит в правительство подробное обращение, чтобы кабмин cмог «сформулировать ответственную политику» в отношении Украины, заявил глава ведомства Эли Кан. Он пообещал, что поставки гуманитарной помощи продолжатся

Эли Коэн (Фото: Ronen Zvulun / Reuters)

Новый глава МИД Израиля Эли Коэн, выступая перед сотрудниками ведомства на церемонии вступления в должность, заявил об изменении политики страны в отношении Украины.

«Что касается российско-украинского вопроса, одно мы сделаем точно — будем меньше говорить публично», — сказал он, добавив, что министерство направит в правительство подробное обращение, чтобы кабмин мог «сформулировать ответственную политику».

Эли Коэн пообещал, что власти Израиля продолжат поставлять Украине гуманитарную помощь.

Министр сообщил, что во вторник, 3 января, собирается поговорить с главой российского МИДа Сергеем Лавровым.

С начала российской военной операции Израиль не поставлял Украине оружие и ограничивался отправкой гуманитарных грузов и оказанием медицинской помощи украинцам, пострадавшим в результате военных действий. Киев призывал израильские власти начать поставки ПВО, однако в Минобороны страны подчеркивали, что не будут этого делать. Эту позицию выражал и Биньямин Нетаньяху, который в конце декабря в третий раз стал премьер-министром.

30 декабря Нетаньяху поговорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским. По данным Axios, украинский лидер выразил желание услышать изменение позиции Израиля по поставкам ПВО, но Нетаньяху не стал ничего обещать. Из-за этого, со слов источников, Зеленский проигнорировал просьбу Нетаньяху проголосовать против резолюции в Генассамблее ООН по вопросу об оккупации палестинских территорий.

Минобороны Израиля объясняло отказ передавать Киеву летальное оружие «эксплуатационными ограничениями и множеством оперативных соображений». Ведомство заявляло также, что не может поставить Украине системы ПВО, так как опустошит собственные запасы, а у страны нет мощностей для дополнительного производства.