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Резников заявил об обещании Израиля поставить системы оповещения о дронах

Глава Минобороны Украины Резников: Израиль обещал поставить технологии оповещения о дронах
Алексей Резников
Алексей Резников (Фото: Вячеслав Ратинский / Reuters)

Израиль пообещал поставить Украине технологии оповещения о ракетах и беспилотниках, заявил глава украинского Минобороны Алексей Резников на пресс-конференции, передает «Укринформ».

Ранее об этом говорил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук. Резников подтвердил эту информацию, но сроки поставок назвать затруднился.

1 февраля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху допустил отправку Украине систем противоракетной обороны «Железный купол». До этого Израиль заявлял об оказании Украине только гуманитарной помощи и отказывал Киеву в передаче систем ПРО.

Нетаньяху в третий раз стал премьером Израиля в конце декабря. Axios писал, что в обмен на голосование против «антиизраильской» резолюции в ООН президент Украины Владимир Зеленский попросил его изменить позицию по поставкам Киеву систем ПВО. Израильский премьер таких обещаний не дал. Позже издание писало, что Израиль в конце января отклонил и просьбу США о передаче Украине старых зенитных ракет Hawk.

Теги
Алексей Резников Минобороны Украины оповещение беспилотник Израиль
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