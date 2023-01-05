Погранкомитет Белоруссии сообщил о вооруженных провокациях Украины

Фото: Государственный пограничный комитет Белоруссии

Украинские военные совершают провокации, используя оружие, в отношении белорусских пограничников. Об этом сообщается в телеграм-канале Государственного пограничного комитета Белоруссии.

«Отмечаются отдельные случаи провокаций с украинской стороны. Последний случай — в пункте упрощенного пропуска Поддобрянка, когда военнослужащими сопредельного государства наводилось оружие в сторону пограничных нарядов, оскорбительные жесты, угрожающие, в сторону пограничников», — заявил начальник управления пограничного контроля.

В то же время, как следует из сообщения Погранкомитета, с украинской стороны границы нет сотрудников каких-либо официальных ведомств. «Государственная граница не охраняется, там находятся какие-то военизированные люди с оружием, возможно, тероборона», — заявил офицер отделения пограничного контроля.

29 декабря на территорию Белоруссии залетела украинская ракета системы С-300. Она была сбита белорусским ПВО, обломки упали в Брестской области неподалеку от границы с Украиной. Минск потребовал от Киева наказать виновных в падении ракеты, в МИД Белоруссии был вызван посол Украины, которому власти заявили решительный протест. В Минобороны Белоруссии называли две возможные версии случившегося: непреднамеренный пуск «ввиду низкой обученности расчета или неисправности» и преднамеренная провокация со стороны украинских военных.