Посол Украины заявил о смене антивоенных настроений в Белоруссии

В Белоруссии не осталось альтернативных источников информации, существующие медиа транслируют антиукраинские взгляды, из-за чего жители республики стали больше симпатизировать России, считает украинский посол

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Настроения жителей Белоруссии прежде были в основном антивоенными и проукраинскими, но теперь участились обвинения в адрес Киева из-за отказа от переговоров и требования мира, заявил украинский посол в этой республике Игорь Кизим в интервью «Европейской правде».

«Действительно, пропаганда просто бешеная — там все пророссийское, все антиукраинское, ни одного альтернативного источника информации нет и не может быть», — сказал дипломат.

Он считает, что телезрители верят такой интерпретации информации, при этом пока нельзя говорить о переломе в пользу поддержку действий России, но «общий тренд не в нашу пользу». Кизим также указал, что информации об участии белорусских военных в участии в российской спецоперации на Украине нет. По его мнению, Минск не станет задействовать вооруженные силы Белоруссии на Украине.

Белорусские власти регулярно публично обвиняют Украину в намерении атаковать республику. В частности, президент Александр Лукашенко выражал уверенность, что Киев хочет «разобраться заодно с Россией и Беларусью». Одновременно с этим в Минске сообщали об оборонительных работах, проводимых на Украине — взрывах автомобильных и железнодорожных мостов, минировании дорог. Минск осенью объявлял о развертывании в Белоруссии совместной с Россией группировки войск, а в конце декабря Минская военная комендатура начала переходить «с мирного на военное время» в рамках учений.

На Украине называют происходящее отвлечением внимания Киева. «Идет активная информационная операция и передвижение минимальной численности войск около северных границ Украины», — говорил советник офиса украинского президента Алексей Арестович. Он объяснил, что Киев вынужден из-за этого держать на границе с республикой группировку войск и не перебрасывать их на другие направления. «Враг <...> пытается создавать видимость активности на севере», — оценил ситуацию глава офиса украинского президента Андрей Ермак.

В июне Лукашенко говорил, что Белоруссии нужно «не влезть по уши» в конфликт на Украине, а сделать все для его завершения. По словам белорусского президента, его российский коллега Владимир Путин не просил его принимать участие в военной операции Москвы.