«Не переживайте, будет нормально» — Лукашенко дал прогноз на 2023 год

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Следующий год будет самым счастливым и удачным, спрогнозировал президент Белоруссии Александр Лукашенко по приезде на неформальный саммит СНГ, передает БелТА.

Так он ответил на вопрос журналистов о том, каким будет 2023 год. «Не переживайте, будет нормально», — добавил белорусский президент.

Неформальный саммит лидеров стран СНГ проходил 26 декабря в Петербурге. В нем принимали участие лидеры России, Белоруссии, Армении, Азербайджана, Киргизии, Таджикистана, Казахстана, Узбекистана и Туркменистана.

В ходе встречи президент России Владимир Путин заявил, что, несмотря на разногласия между странами СНГ, стороны готовы выстраивать отношения в духе сотрудничества и получения взаимной выгоды. По словам Путина, государства стараются решать возникающие проблемы сами — «вместе, сообща, оказывая друг другу товарищескую помощь и посреднические действия».