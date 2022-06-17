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Военная операция на Украине ,  
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Лукашенко заявил, что Путин не просил его участвовать в спецоперации

Лукашенко отметил, что Белоруссии нужно «не влезть по уши» в украинский конфликт, а сделать все, чтобы он скорее закончился. Однако Минску придется реагировать, в случае если Польша решит получить Западную Украину, добавил он
Владимир Путин и&nbsp;Александр Лукашенко
Владимир Путин и Александр Лукашенко (Фото: Рамиль Ситдиков / ТАСС)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что президент России Владимир Путин никогда не просил его участвовать в военной операции на Украине. По его мнению, именно западные страны стремятся втянуть Минск в конфликт.

«Никогда Путин меня не просил: давай, зайди, там кого-то замочи в Украине и прочее. А вот они [Запад] нас толкают в этот конфликт, чтобы разобраться и с Россией, и с Беларусью и выстроить фронт — линию от Питера до Ростова», — отметил белорусский лидер.

Лукашенко подчеркнул, что Белоруссии нужно «не влезть по уши» в украинский конфликт, а сделать все, чтобы он скорее закончился. Однако Минску придется реагировать в случае вовлечения в конфликт Варшавы, которая, по словам президента Белоруссии, «мечтает о Западной Украине». Он указал на то, что Белоруссия не может допустить, чтобы ее окружили поляки.

По мнению Лукашенко, то, что происходит на Украине — «только начало», это лишь один элемент из крупного передела мира.

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«Поэтом, как будут развиваться события… Тяжелый случай. Будут ломать, крошить. И, знаете, трещать будут прежде всего небольшие и средние государства. Такие, как мы, Чехия, Австрия, Швейцария. Они никуда не денутся. Их тоже будут крошить. Мир будет другой», — заключил он.

В конце мая Лукашенко объявил о создании в вооруженных силах нового оперативного командования — на южном, украинском направлении. Он объяснил, что Минск ожидает давления со стороны Польши, Литвы и Латвии, в частности с помощью дислоцированных там войск НАТО и за счет поддержания эскалации боевых действий на Украине.

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Глава белорусского Минобороны Виктор Хренин 27 мая сообщил о намерении сформировать народное ополчение для «увеличения в разы» количества «защитников Родины».

Позднее президент страны объяснил, что белорусские ВС были размещены у западных и южных границ из-за опасений действий со стороны Польши.

Лукашенко неоднократно заверял, что Белоруссия не собирается принимать участие в российской военной операции на Украине. Он отметил, что у России есть «все, что Беларусь могла и может предложить».

Россия проводит военную операцию на Украине с 24 февраля. Путин заявлял, что она идет по графику и ее цели, включая защиту населения Донбасса, демилитаризацию и «денацификацию» страны, будут выполнены.

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Виктория Тютина Виктория Тютина
Александр Лукашенко Владимир Путин спецоперация Военная операция на Украине

Александр Лукашенко

политик, президент Белоруссии

30 августа 1954 года

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года

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