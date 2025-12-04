NYP узнала о встрече Кушнера и Уиткоффа с Умеровым в Майами 4 декабря
Специальный посланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер проведут брифинг с украинским переговорщиком в четверг, 4 декабря, в Майами, пишет газета New York Post со ссылкой на источники.
Американские чиновники пригласили во Флориду советника по национальной безопасности Киева Рустема Умерова, отметил один из источников — неназванный высокопоставленный американский чиновник.
3 декабря в Кремле прошли переговоры России и США, они продлились почти пять часов. Президент России Владимир Путин принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера.
По итогам переговоров сторонам не удалось достичь согласия по компромиссному мирному плану, в частности, участники встречи не разрешили противоречия по территориальному вопросу.
Материал дополняется
