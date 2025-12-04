 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

NYP узнала о встрече Кушнера и Уиткоффа с Умеровым в Майами 4 декабря

NYP: Уиткофф и Кушнер встретятся с Умеровым в Майами 4 декабря
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Мирный план по Украине

Специальный посланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер проведут брифинг с украинским переговорщиком в четверг, 4 декабря, в Майами, пишет газета New York Post со ссылкой на источники.

Американские чиновники пригласили во Флориду советника по национальной безопасности Киева Рустема Умерова, отметил один из источников — неназванный высокопоставленный американский чиновник.

3 декабря в Кремле прошли переговоры России и США, они продлились почти пять часов. Президент России Владимир Путин принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. 

По итогам переговоров сторонам не удалось достичь согласия по компромиссному мирному плану, в частности, участники встречи не разрешили противоречия по территориальному вопросу.

Материал дополняется

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Персоны
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Джаред Кушнер Стив Уиткофф Украина США
Рустем Умеров фото
Рустем Умеров
политик, Глава СНБО Украины
19 апреля 1982 года
Стив Уиткофф фото
Стив Уиткофф
политик, предприниматель, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку
15 марта 1957 года
Джаред Кушнер фото
Джаред Кушнер
бизнесмен, политик
10 января 1981 года
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 декабря
EUR ЦБ: 90,59 (+0,74) Инвестиции, 02:59 Курс доллара на 4 декабря
USD ЦБ: 77,96 (+0,49) Инвестиции, 02:59
Red Wings сообщила новую дату рейса Москва-Пхукет после аварийной посадки Общество, 02:42
В Пентагоне заявили об угрозе военным из-за переписки Хегсета в Signal Политика, 02:26
Прокуроры в Москве начали проверку аварийной посадки рейса Red Wings Общество, 02:19
В ЛДПР напомнили о новой отметке в паспорте, заменяющей ИНН Общество, 02:06
Росреестр исключил обязательную проверку дееспособности продавцов жилья Общество, 02:01
NYP узнала о встрече Кушнера и Уиткоффа с Умеровым в Майами 4 декабря Политика, 01:56
Путин пообещал исполнить мечты трех детей в рамках акции «Елка желаний» Политика, 01:22
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 8 декабря
Присоединиться
Трамп заявил об ухудшении позиции Киева в переговорах Политика, 01:13
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
Дума спустя два года рассмотрит новую версию закона о рубках на Байкале Политика, 01:00
Истребитель F-16 разбился в США во время учебного полета Политика, 00:58
Как распределены российские замороженные активы в западных странах Экономика, 00:40
Кадыров пообещал Путину «добровольные извинения» Европы в случае войны Политика, 00:32
Трамп назвал встречу Путина с Уиткоффом и Кушнером очень хорошей Политика, 00:27