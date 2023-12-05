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Военная операция на Украине ,  
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Глава офиса Зеленского сообщил о большом риске поражения Украины

Глава офиса Зеленского сообщил о большом риске поражения в конфликте с Россией
Сюжет
Военная операция на Украине
Байден ранее просил выделить Украине $61 млрд дополнительного финансирования, однако республиканцы заблокировали проект. Ермак предупредил, что без помощи США Украина рискует проиграть. Москва осуждает помощь Киеву
Фото: Алина Смутко / Reuters
Фото: Алина Смутко / Reuters

Если Украина не получит дополнительную помощь от США, то существует «большой риск» поражения в конфликте с Россией. Об этом заявил глава офиса украинского президента Андрей Ермак, выступая в Институте мира в Вашингтоне (USIP).

«Если помощь, которая обсуждается в конгрессе, будет просто отложена, <...> то создастся большой риск, что мы останемся на тех же позициях, что сейчас, что наступать станет невозможно, и будет большой риск проиграть эту войну», — сказал он.

Ермак также отметил, что украинские войска, хотя и «более мотивированы», но вынуждены переходить к обороне. «Прежде всего, это оборона. И некоторые наступательные операции по отдельным направлениям. Количество сил, которые сконцентрировала Россия, создает для нас сложности», — сказал он.

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Политика
Фото:Алина Смутко / Reuters

В октябре президент США Джо Байден обратился к конгрессу с просьбой одобрить пакет дополнительного финансирования объемом $106 млрд, из которых более $61 млрд предназначены для Украины, а остальное — на помощь Израилю, Тайваню и защиту границы. Позже республиканцы внесли отдельный проект бюджета, предусматривающий деньги для Израиля, без упоминания Украины, но демократы его заблокировали.

После этого недавно избранный спикер палаты представителей Майк Джонсон предложил законопроект о двухэтапном финансировании правительства — уже без помощи Украине и Израилю. Палата представителей инициативу поддержала, 17 ноября закон о временном бюджете подписал Байден.

США лидируют по объемам помощи, предоставляемой Украине. По подсчетам Кильского института мировой экономики (Германия), с января 2022 года по конец сентября 2023-го Вашингтон выделил Киеву около $75,4 млрд (0,33% ВВП), из которых $45,7 млрд — это военная поддержка, $25,8 млрд — финансовая, $3,8 млрд — гуманитарная. Всего с 24 февраля 2022 года конгресс одобрил четыре связанных с военными действиями на Украине пакета помощи на общую сумму более $113 млрд.

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15 ноября координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что в контексте новых пакетов помощи Белый дом уже вынужден принимать «трудные решения», поскольку согласованные ассигнования заканчиваются. 5 декабря он сообщил, что Вашингтон потратил 97% средств, выделенных на поддержку Киева с момента начала полномасштабных боевых действий.

The Economist в конце ноября писал об опасениях некоторых конгрессменов по поводу того, что, если деньги для Киева не удастся согласовать до Рождества, их выделение может быть отложено до завершения выборов президента в ноябре 2024 года. При этом если президентом будет избран Дональд Трамп, поддержка Украины может полностью прекратиться, не исключили в конгрессе. «Время нам не друг», — сказал один из американских сенаторов.

Президент Украины ранее говорил, что фокус западных стран сместился на Ближний Восток, а без их поддержки ВСУ начнут отступать.

Российские власти критикуют поставки западного вооружения на Украину. Министр обороны Сергей Шойгу еще в ноябре заявил о поражении Украины несмотря на поставки вооружений со стороны Запада. По его словам, украинская армия безуспешно атакует российские войска на запорожском, донецком и херсонском направлениях и несет при этом большие потери.



 

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Андрей Ермак поражение США Военная операция на Украине поставки оружия
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