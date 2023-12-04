WP узнала о спорах с Киевом и уступке США по контрнаступлению Украины

Украина настаивала на контрнаступлении по нескольким направлениям, на Западе выступали против такого подхода, но США в итоге уступили Киеву. О провале контрнаступления заявляла Россия, Киев признавал, что не достиг результата

Фото: Алина Смутко / Reuters

Бывший министр обороны Украины Алексей Резников в начале июня объяснял главе Пентагона Ллойду Остину, что неудачные попытки контрнаступления Киева связаны с отсутствием поддержки с воздуха, большим количеством мин и танковых засад, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

Остин на встрече в Брюсселе 15 июня спросил Резникова (занимал пост министра обороны Украины с ноября 2021 года по сентябрь 2023-го), почему ВСУ не использовали западное оборудование для разминирования, чтобы обеспечить более масштабную атаку, или не использовали дым, чтобы скрыть свои действия.

Резников в ответ на это сказал, что решения принимало военное командование Украины, и отметил, что бронетехника уничтожалась российскими вертолетами, беспилотниками и артиллерией при каждой попытке наступления. По его словам, без поддержки с воздуха единственным вариантом стало использование артиллерии для обстрела российских позиций и передвижение пешком, а не на становящейся мишенью технике. «Мы не можем маневрировать из-за большого количества наземных мин и танковых засад», — привел цитату Резникова присутствовавший на встрече источник.

Эта встреча в Брюсселе показывает, как контрнаступление, воспринятое изначально с оптимизмом, не принесло желаемого результата, породив трения и сомнения между Вашингтоном и Киевом, отмечает WP.

Американские, британские и украинские военные провели восемь настольных военных игр, чтобы разработать план контрнаступления, но Вашингтон просчитался в том, насколько получится превратить ВСУ в боевую силу западного образца в короткий срок и в особенности без предоставления авиации, говорится в статье.

Официальные лица США и Украины периодически резко расходились во мнениях по поводу стратегии, тактики и сроков контрнаступления. Вашингтон хотел его начала в апреле, а Киев колебался, настаивая на том, что не готов без дополнительного вооружения и подготовки, пишет газета.

Американские чиновники были уверены, что лобовая атака на российские позиции с теми ресурсами, которые уже располагала Украина, возможна. Моделирование показывало, что Киев «в лучшем случае» сможет достичь Азовского моря за 60-90 дней, отмечается в материале.

США выступали за целенаправленное наступление на юге, но украинское руководство считало, что войска должны действовать в трех различных точках по всему фронту.

Собеседники издания отмечают, что в случае наступления на юге предсказывался тяжелый и кровопролитный бой с потерями живой силы и техники на уровне от 30 до 40%. Эти цифры могут быть «отрезвляющими», сказал источник в Пентагоне, но официальные лица США полагали, что в конечном итоге Киев потеряет больше солдат, если не получится провести наступление и конфликт станет затяжным.

«Нам было легко сказать им на настольных учениях: Хорошо, вам просто нужно сосредоточиться в одном месте и сильно ударить», — сказал высокопоставленный американский чиновник, отметив при этом потенциально большие потери такой стратегии.

Делать такой выбор на поле боя, по его словам, становится намного труднее.

С этим согласен высокопоставленный украинский военный чиновник. Оглядываясь назад, он сказал, что военные игры не работают, частично из-за новых технологий, которые изменили поле боя. «Все эти методы, вы можете просто их собрать и выбросить […] Потому что сейчас это так не работает», — заявил собеседник издания.

Президент Украины Владимир Зеленский придерживался мнения, что необходимо сохранить крупное скопление сил в районе Бахмута (Артемовск, российские силы взяли его под контроль в мае), а главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный хотел растянуть фронт как можно больше, пишет WP.

Западные официальные лица увидели проблемы в таком подходе, поскольку он уменьшает огневую мощь украинских силы в любой отдельной точке наступления, однако США уступили. «Они знают местность. Они знают русских», — сказал газете высокопоставленный чиновник.

«Это не наша война. И нам в определенном смысле пришлось смириться», — добавил он.

Украинское контрнаступление началось в начале лета. Минобороны России неоднократно сообщало, что попытки атак ВСУ отражались. Президент Владимир Путин несколько раз говорил, что украинское наступление провалилось. В начале декабря президент Украины Владимир Зеленский признал, что оно не достигло результатов.