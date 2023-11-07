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Палестино-израильский конфликт ,  
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Демократы в сенате США заблокировали пакет помощи Израилю без Украины

Демократы в сенате США заблокировали пакет помощи Израилю без упоминания Украины
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Палестино-израильский конфликт
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Проект разработали республиканцы, его одобрила палата представителей, где у членов этой партии большинство. Байден-демократ запрашивал на помощь Украине более $60 млрд, Израилю — $14 млрд — столько же предложили и республиканцы
Фото: Alexi J. Rosenfeld / Getty Images
Фото: Alexi J. Rosenfeld / Getty Images

Демократы в сенате США заблокировали законопроект о выделении помощи Израилю, который не включает средства на поддержку Украины, передает Reuters.

Проект был на прошлой неделе принят палатой представителей конгресса США, которую контролирует Республиканская партия. Она же разработала этот документ, он предусматривает выделение Израилю $14,3 млрд. Агентство добавляет, что в сенате разрабатывается собственный проект о дополнительном финансировании.

«Время дорого, и крайне важно, чтобы сенат не откладывал направление этой важнейшей помощи Израилю еще на один день», — цитирует агентство сенатора-республиканца Роджера Маршалла.

Демократы настаивают, что важно предоставить помощь и Украине, а также выделить средства на противодействие Китаю — на все эти цели, как и на поддержку Израиля, президент Джо Байден (тоже демократ) просил выделить $106 млрд. Из них Киеву бы полагалось $61,4 млрд, Тель-Авиву — те же $14,3 млрд, на гуманитарную помощь и Израилю, и Газе — $9 млрд, еще $13,6 млрд — на обеспечение безопасности границ США, а $4 млрд — на противодействие КНР.

В начале октября Байден подписал закон о временном бюджете США, в который не были заложены средства на помощь Украине. Это было сделано для того, чтобы избежать шатдауна — прекращения работы органов власти из-за несогласования бюджета. Reuters отмечает, что действие документа истечет 17 ноября.

Выделение помощи Украине при этом не остановилось — у Пентагона еще были средства на это, полученные ранее в ходе переоценки. О последнем на текущий момент пакете было объявлено 3 ноября. На сумму $125 млн Вашингтон планирует направить Киеву ракеты для зенитных комплексов NASAMS и реактивных систем залпового огня HIMARS, боеприпасы для противотанковых комплексов, а также боеприпасы с лазерным наведением для борьбы с беспилотными летательными аппаратами, снаряды калибра 105 и 155 мм, более 3 млн патронов, противопехотные мины Claymore и 12 грузовиков для перевозки тяжелой техники.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Сенат США демократы Израиль Украина военная помощь
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