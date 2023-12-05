Госдеп заявил об исчерпании уже 97% средств для помощи Украине

США полагаются на остатки средств для помощи Киеву, заявил представитель Госдепа Миллер. Помощник президента Салливан исключил дальнейшие поставки оружия, если конгресс не выделит деньги

США полагаются на остатки средств для помощи Украине, более 97% от объема финансирования исчерпано, заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер на брифинге.

«Мы крайне обеспокоены тем, что объем финансирования исчерпан», — сказал Миллер.

По его словам, президент Джо Байден и госсекретарь Энтони Блинкен призывают конгресс «действовать как можно быстрее».

Представитель Госдепа охарактеризовал обстановку на поле боя как «тяжелую». «Мы видим, что они [украинские войска] достигают прогресса, это трудно, но мы видим, что они продолжают достигать прогресса», — отметил он.

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, в свою очередь, заявил, что Вашингтон не сможет и дальше поставлять оружие на Украину, если конгресс не выделит деньги. «Когда у нас закончатся деньги на вооружения для замещения поставок, а в этом и заключался весь смысл письма директора Янг (директор административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг. — РБК), мы будем не в состоянии продолжать поставлять оружие на Украину. Таковы ставки», — отметил он на брифинге. Нужно, чтобы конгресс поддержал это, подчеркнул Салливан.

Директор административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг ранее направила письма в палату представителей и сенат, в которых предупредила, что у Вашингтона до конца этого года закончатся деньги для Киева, если конгресс не одобрит запрос Байдена на выделение дополнительных средств. «Не существует никакого волшебного горшочка с финансированием, который бы помог справиться с этой задачей. У нас закончились деньги и почти нет времени», — говорится в обращении Янг. Она отметила, что отказ «поставит Киев на колени на поле боя» и повысит вероятность победы России.

В октябре Байден обратился к конгрессу с просьбой одобрить пакет дополнительного финансирования объемом $106 млрд, из которых более $61 млрд предназначены для Украины, а остальное — на помощь Израилю, Тайваню и защиту границы. Инициативу не одобрили из-за предложения законодателей разделить помощь Киеву и Тель-Авиву. За раздельное финансирование выступает спикер палаты представителей Майк Джонсон и предлагает сенату согласиться с этим. Палата представителей США контролируется республиканцами, сенат — демократами. Лидер демократов в верхней палате конгресса Чак Шумер пообещал представить единый пакет чрезвычайной помощи для Украины, Израиля и Тайваня и финансирования погранслужбы США на следующей неделе.

В конце ноября спикер палаты представителей Майк Джонсон не исключил, что конгресс одобрит помощь Украине до Рождества — на Западе оно отмечается 25 декабря.

При этом издание The Economist писало об опасениях некоторых конгрессменов по поводу того, что если деньги для Киева не удастся согласовать до Рождества, их выделение может быть отложено до завершения выборов президента в ноябре 2024 года. При этом если президентом будет избран Дональд Трамп, поддержка Украины может полностью прекратиться, не исключили в конгрессе. «Время нам не друг», — сказал один из американских сенаторов.

Россия осуждает поддержку Украины странами Запада и поставки ей оружия, настаивая, что это лишь затягивает конфликт.