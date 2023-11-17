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Политика ,  
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Байден одобрил временный бюджет США без помощи Украине и Израилю

Байден подписал закон о временном бюджете США без помощи Украине и Израилю
Принятый закон позволит профинансировать приоритетные направления работы федерального правительства США до 19 января. Деньги на помощь Украине и Израилю в документе не запланированы
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Brittany Hosea-Small / Reuters)

Президент США Джо Байден подписал закон о временном финансировании работы федерального правительства, в который не включены средства на помощь Израилю и Украине, об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

«Президент подписал «Закон о дальнейших ассигнованиях и другом продлении финансирования на 2024 год», который предусматривает выделение федеральным ведомствам ассигнований на 2024 финансовый год до 19 января 2024 года, которые необходимые для реализации проектов и мероприятий, финансируемых в рамках четырех законопроектов об ассигнованиях», — говорится в пресс-релизе.

До 19 января будет продлено финансирование приоритетных направлений — например, строительства в оборонных интересах, выплат ветеранам, транспорта, жилья и Министерства энергетики.

Сенат США одобрил временный бюджет без помощи Украине и Израилю
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Фото:Stefani Reynolds / Getty Images

Принятие закона позволит США вновь избежать шатдауна — остановки работы федеральных ведомств из-за отсутствия финансирования. 30 сентября США уже смогли избежать шатдауна. Тогда тоже удалось утвердить временный бюджет на 45 дней. Помощь Украине в него также не была включена, а война между Израилем и ХАМАС на тот момент еще не началась.

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Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев
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