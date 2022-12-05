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Республиканцы начали расследование «секретной сделки» с Эр-Риядом о нефти

Республиканцы начали расследовать «секретную сделку» США и Эр-Рияда о добыче нефти
Республиканцы попросили у Госдепа документы о сделке администрации Байдена и Эр-Рияда. Конгрессмены указали, что американцам следует знать, если власти договариваются в ущерб производителям в США и в целях предвыборной кампании
Фото: Joe Raedle / Getty Images
Фото: Joe Raedle / Getty Images

Фракция Республиканской партии в палате представителей США начала расследование «секретной сделки по увеличению добычи нефти» между чиновниками администрации президента Джо Байдена, и Саудовской Аравией. Об этом говорится в письме конгрессменов-республиканцев из комитета по надзору и реформам на имя госсекретаря Энтони Блинкена, документ опубликован на сайте конгресса.

В письме указывается, что поводом для расследования стала информация, изложенная в октябрьской статье The New York Times. В ней говорилось, что чиновники Госдепартамента и Совета нацбезопасности Белого дома стремились заключить тайную сделку с Саудовской Аравией для увеличения добычи нефти ОПЕК+ перед промежуточными выборами (прошли в начале ноября). Несмотря на это в начале октября ОПЕК+ объявила о сокращении добычи, что негативно отразилось на рейтингах Демократической партии и президента США.

«Если администрация [президента США] заключает секретные соглашения в ущерб американским производителям энергии и в целях предвыборной кампании, американский народ заслуживает знать об этом», — заявил лидер республиканцев в комитете Джеймс Комер.

Он запросил у Блинкена связанные с переговорами документы и записи разговоров, необходимые для прояснения ситуации.

Источники NYT рассказали в октябре, что тайная сделка состояла из двух частей: сначала Саудовская Аравия должна была ускорить переход к увеличению добычи ОПЕК+ на 400 тыс. баррелей в сутки, перенеся его с сентября на июль и август, затем Эр-Рияд договорится, чтобы картель объявил о дальнейшем наращивании добычи на 200 тыс. баррелей в сутки ежемесячно начиная с сентября и по декабрь.

Первая часть сделки была выполнена в начале июня, когда ОПЕК+ объявила о решении нарастить добычу нефти до 648 тыс. баррелей в сутки ежемесячно, перенеся на эти месяцы сентябрьский рост. Вскоре Белый дом сообщил, о намерении Байдена, который в ходе предвыборной кампании обещал сделать Саудовскую Аравию «страной-изгоем», совершить визит в королевство. Власти США были уверены, что сделка идет по плану, писала NYT. Однако в сентябре ОПЕК+ объявила о «ничтожно малом увеличении добычи» на 100 тыс. баррелей в сутки — такой уровень составлял лишь половину от обещанного Саудовской Аравией. А спустя два месяца, в ноябре, ОПЕК+ объявила о намерении сократить добычу нефти на рекордный с 2020 года объем — на 2 млн баррелей в сутки. Источники Reuters сообщали, что инициатива исходила от российской стороны из-за падения цен на нефть и высокой волатильности нефтяного рынка.

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Власти США затем пообещали пересмотреть отношения с Саудовской Аравией, власти королевства отвергают обвинения в политических мотивах ее действий.

По итогам промежуточных выборов республиканцы займут большинство мест в палате представителей, они предупредили, что будут инициировать расследования в отношении действий президентской администрации Байдена, а также самого президента-демократа.

В середине ноября в Республиканской партии объявили о начале расследования в отношении президента Джо Байдена, и членов его семьи, целью станут банковские счета его семьи. «Американский народ заслуживает знать, происходили ли бизнес-сделки Байдена, и его семьи за счет американских интересов и представляют ли они угрозу национальной безопасности», — рассказал конгрессмен Джеймс Комер.

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добыча нефти США поставки нефти Республиканская партия палата представителей США Джо Байден Госдепартамент США Энтони Блинкен Белый дом Саудовская Аравия

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