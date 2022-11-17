Республиканцы получили большинство мест в нижней палате конгресса США

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Республиканская партия США на промежуточных выборах в конгресс получила большинство в палате представителей, заняв в ней 218 мест, пишут CNN и NBC. Поздравления республиканцам направил американский президент-демократ Джо Байден, его заявление опубликовал Белый дом.

«Я поздравляю лидера [республиканцев Кевина] Маккарти с тем, что республиканцы получили большинство в Палате представителей, и я готов работать с республиканцами в Палате представителей, чтобы добиться результатов для работающих семей», — написал он.

Байден отметил, что прошедшие 8 ноября выборы показали силу и устойчивость демократии в США, поскольку к политическому насилию, запугиванию и тем, кто отрицает результаты выборов, было проявлено «решительное неприятие».

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