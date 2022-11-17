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Республиканцы объявили о расследовании против Байдена и его семьи

Расследование против Байдена и его семьи станет приоритетом, указали на пресс-конференции представители партии. Первой целью расследования станут банковские счета
Джо Байден со своей женой Джилл Байден
Джо Байден со своей женой Джилл Байден (Фото: Samuel Corum / Getty Images)

Члены палаты представителей США республиканцы Джеймс Комер и Джим Джордан объявили о начале расследования в отношении президента Джо Байдена и членов его семьи. Трансляцию пресс-конференции вел C-SPAN.

По их словам, после получения контроля над сенатом США расследование о деловой деятельности семьи Байдена станет приоритетным. «Американский народ заслуживает знать, происходили ли бизнес-сделки Байдена и его семьи за счет американских интересов и представляют ли они угрозу национальной безопасности», — подчеркнул Комер (цитата по NBC News).

Республиканец отметил, что первой целью расследования станут банковские счета и записи Байденов. «Мы пытаемся сосредоточиться на том, был ли Джо Байден непосредственно связан с деловыми сделками Хантера Байдена и скомпрометирован ли он», — уточнил Комер.

Расследование федеральных налоговых органов США в отношении сына американского президента Хантера Байдена ведется с декабря 2020 года. По данным AP, следователей интересовали некоторые финансовые вопросы, в том числе сделки Хантера Байдена с китайскими партнерами. После новостей о расследовании Джо Байден заявил, что гордится сыном, которому пришлось столкнуться «с серьезными вызовами, в том числе с нападками в свой адрес».

В октябре 2020 года действующий на тот момент президент США Дональд Трамп потребовал от ФБР провести расследование в отношении Джо и Хантера Байденов, обвинив их в коррупционных схемах. По словам Трампа, его соперник на выборах использовал свое положение для помощи бизнесу своего сына, который входил в совет директоров украинской частной компании Burisma в 2014–2019 годах. Кроме того, Байдена-старшего обвиняют в давлении на украинские власти с целью увольнения генпрокурора страны Виктора Шокина, который вел расследование против Burisma. Сам он это отвергает.

О появлении потенциальных обвинений в адрес сына американского лидера со стороны налоговых органов сообщала и газета The New York Times. По данным источников издания, расследование ведется на основании файлов из ноутбука Байдена, который тот оставлял в ремонтной мастерской в Делавэре и данные из которого были скопированы.

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