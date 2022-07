Байден связал визит в Эр-Рияд с желанием «противостоять агрессии России»

Для «противодействия агрессии России» и победы в конкуренции с Китаем США нужно взаимодействовать с такими странами, как Саудовская Аравия, заявил Байден

Джо Байден (Фото: Susan Walsh / AP)

Президент США Джо Байден в статье для The Washington Post заявил, что, хотя многие критикуют его предстоящую поездку в Саудовскую Аравию, она важна с точки зрения противостояния России.

«Моя работа как президента состоит в том, чтобы сделать нашу страну сильной и безопасной. Мы должны противостоять агрессии России, занять наилучшую позицию, чтобы превзойти Китай, и работать над большей стабильностью в важном регионе мира», — написал он.

Для этого, по словам президента, Соединенным Штатам необходимо напрямую взаимодействовать с государствами, которые способны повлиять на результаты такой работы. Одно из них — Саудовская Аравия, пишет он.

Поездка Байдена на Ближний Восток начнется 13 июля и продлится до 16 июля. Президент США посетит Израиль, Западный берег реки Иордан и Саудовскую Аравию. Как уточняет Reuters, он встретится с саудовским королем Салманом ибн Абдул-Азизом Аль Саудом и наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

По словам американского лидера, поездка состоится «в жизненно важное для региона время и будет способствовать продвижению американских интересов». В частности, пишет он, Ближний Восток важен для поддержания цепочек поставок, а энергетические ресурсы в регионе способны смягчить последствия ограничений, введенных в ответ российской военной операции на Украине.

Как пишет CNN, предстоящий визит Байдена вызвал критику с учетом того, что Национальная разведка США считает саудовского наследного принца Мухаммеда причастным к убийству журналиста Джамаля Хашкаджи. Он был известен своей критикой в отношении властей Саудовской Аравии, с 2017 года жил в США и писал для The Washington Post. Хашкаджи пропал 2 октября 2018 года, после того как отправился в консульство королевства в Стамбуле для оформления документов. Прокуратура Турции считает, что Хашкаджи убили, а его тело расчленили и уничтожили. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган утверждал, что приказ об убийстве поступил с «самых высоких уровней» саудовского правительства. Наследный принц признавал ответственность за убийство Хашкаджи, однако утверждал, что был не в курсе действий чиновников его администрации.

Читайте на РБК Pro Pro Ваши споры с подростком оканчиваются скандалами. Что вы делаете не так Ваши споры с подростком оканчиваются скандалами. Что вы делаете не так Инструкции Pro «Я как ниндзя в уличном бою»: Рэй Далио — о влиянии медитации «Я как ниндзя в уличном бою»: Рэй Далио — о влиянии медитации Статьи Pro «На дне». Какие российские активы способны на рост несмотря на санкции «На дне». Какие российские активы способны на рост несмотря на санкции Статьи Pro Акции Coinbase рухнули вслед за криптой. Стоит ли их покупать на просадке Акции Coinbase рухнули вслед за криптой. Стоит ли их покупать на просадке Прогнозы Pro x The Economist Сможет ли еврозона сохранить единство перед лицом кризиса — The Economist Сможет ли еврозона сохранить единство перед лицом кризиса — The Economist Статьи Pro Как отличить конфликтного кандидата на интервью: 7 признаков Как отличить конфликтного кандидата на интервью: 7 признаков Инструкции Pro «Криптозима» вгоняет инвесторов в панику. Какие активы все еще интересны «Криптозима» вгоняет инвесторов в панику. Какие активы все еще интересны Статьи Pro Что надо учесть компании, создавая корпоративный суперапп для сотрудников Что надо учесть компании, создавая корпоративный суперапп для сотрудников Инструкции

Байден в начале своего президентского срока пообещал, что Вашингтон привлечет Эр-Рияд к ответственности за нарушения прав человека. В ходе предвыборной кампании он говорил, что сделает из Саудовской Аравии «страну-изгоя».

Американские СМИ, в том числе The New York Times, начали сообщать о решении американского президента поехать в Саудовскую Аравию в июне. Как писала газета, Байден собирается восстановить двусторонние отношения, которые обострились после убийства Хашкаджи. Весной газета The Wall Street Journal сообщила о попытках Белого дома пытался связаться с властями Саудовской Аравии и призвать Эр-Рияд увеличить добычу нефти, однако в разговоре было отказано.