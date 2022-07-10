Байден связал визит в Эр-Рияд с желанием «противостоять агрессии России»
Президент США Джо Байден в статье для The Washington Post заявил, что, хотя многие критикуют его предстоящую поездку в Саудовскую Аравию, она важна с точки зрения противостояния России.
«Моя работа как президента состоит в том, чтобы сделать нашу страну сильной и безопасной. Мы должны противостоять агрессии России, занять наилучшую позицию, чтобы превзойти Китай, и работать над большей стабильностью в важном регионе мира», — написал он.
Для этого, по словам президента, Соединенным Штатам необходимо напрямую взаимодействовать с государствами, которые способны повлиять на результаты такой работы. Одно из них — Саудовская Аравия, пишет он.
Поездка Байдена на Ближний Восток начнется 13 июля и продлится до 16 июля. Президент США посетит Израиль, Западный берег реки Иордан и Саудовскую Аравию. Как уточняет Reuters, он встретится с саудовским королем Салманом ибн Абдул-Азизом Аль Саудом и наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.
По словам американского лидера, поездка состоится «в жизненно важное для региона время и будет способствовать продвижению американских интересов». В частности, пишет он, Ближний Восток важен для поддержания цепочек поставок, а энергетические ресурсы в регионе способны смягчить последствия ограничений, введенных в ответ российской военной операции на Украине.
Как пишет CNN, предстоящий визит Байдена вызвал критику с учетом того, что Национальная разведка США считает саудовского наследного принца Мухаммеда причастным к убийству журналиста Джамаля Хашкаджи. Он был известен своей критикой в отношении властей Саудовской Аравии, с 2017 года жил в США и писал для The Washington Post. Хашкаджи пропал 2 октября 2018 года, после того как отправился в консульство королевства в Стамбуле для оформления документов. Прокуратура Турции считает, что Хашкаджи убили, а его тело расчленили и уничтожили. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган утверждал, что приказ об убийстве поступил с «самых высоких уровней» саудовского правительства. Наследный принц признавал ответственность за убийство Хашкаджи, однако утверждал, что был не в курсе действий чиновников его администрации.
Байден в начале своего президентского срока пообещал, что Вашингтон привлечет Эр-Рияд к ответственности за нарушения прав человека. В ходе предвыборной кампании он говорил, что сделает из Саудовской Аравии «страну-изгоя».
Американские СМИ, в том числе The New York Times, начали сообщать о решении американского президента поехать в Саудовскую Аравию в июне. Как писала газета, Байден собирается восстановить двусторонние отношения, которые обострились после убийства Хашкаджи. Весной газета The Wall Street Journal сообщила о попытках Белого дома пытался связаться с властями Саудовской Аравии и призвать Эр-Рияд увеличить добычу нефти, однако в разговоре было отказано.