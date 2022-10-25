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WSJ узнала о насмешках саудовского принца над Байденом

WSJ: Кронпринц Саудовской Аравии бен Салман насмехается над президентом США Байденом
Наследный принц Саудовской Аравии говорил, что ему больше нравилось взаимодействовать с прежнем президентом США Дональдом Трампом, пишет WSJ. Над нынешним американским президентом он насмехается, рассказали источники
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман в частных беседах критикует американского президента Джо Байдена, «насмехается» над ним и ставит под сомнение его умственные способности, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных лиц в правительстве королевства.

По словам собеседников, наследный принц рассказал советникам, что «намного больше предпочитал» сотрудничать с предыдущим президентом США Дональдом Трампом, а Байден не впечатлял его еще в период вице-президентства при Бараке Обаме (2009-2017 гг).

Кроме того, Байден разозлил наследного принца упоминанием в разговоре во время встречи в июле нарушений прав человека в Саудовской Аравии и гибели журналиста Джамаля Хашогги в 2018 году, пишет газета. Источники издания среди чиновников Саудовской Аравии заявили о разочаровании тем, что в отношениях с западными странами ключевым вопросом является нефть и безопасность.

В Эр-Рияде отвергли данные WSJ. «Эти утверждения, сделанные анонимными источниками, полностью ложны. Лидеры королевства всегда с величайшим уважением относились к президентам США, основываясь на вере в важность отношений, основанных на взаимном уважении», сказал глава саудовского МИДа Фейсал бен Фархан.

На брифинге в Белом доме пресс-секретарь Карин Жан-Пьер сначала отказалась комментировать информацию WSJ, однако затем, как пишет New York Post, назвала эти данные «нелепыми заявлениями». «Но я буду предельно ясна: президент с самого начала работы этой администрации ясно дал понять, что мы должны пересмотреть наши отношения с Саудовской Аравией», — добавила она. Недавно принятые решения ОПЕК+ согласованы с Россией, это нанесет ущерб многим экономикам мира, продолжила она, отказавшись отвечать на просьбу прояснить, какие заявления были нелепы.

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Саммари

В ноябре этого года Байдену исполнится 80 лет. Он планирует баллотироваться на второй президентский срок на выборах в 2024 году, в случае победы он будет находиться на посту главы государства до 86 лет. «Я уважаю судьбу. Я могу завтра заболеть, умереть. Но что касается моей энергии, того, сколько я могу сделать, то люди должны видеть, есть ли у меня прежняя страсть» — рассказал он в интервью MSNBC.

Согласно результатам опроса телеканала CNN, 75% респондентов, поддерживающих Демократическую партию, в июле признались, заявили, что хотели бы выдвижения другого кандидата в 2024 году.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Саудовская Аравия США Джо Байден Мухаммед бен Салман
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