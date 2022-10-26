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NYT узнала, что Саудовская Аравия сорвала секретную сделку по нефти с США

NYT: Саудовская Аравия сорвала секретную сделку с США по увеличению добычи нефти
Вашингтон договорился с Эр-Риядом, что тот повлияет на решение ОПЕК+ и картель нарастит добычу нефти. Однако Саудовская Аравия выполнила лишь часть сделки, а затем неожиданно поддержала сокращение производства, пишет NYT
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Фото: Joe Raedle / Getty Images
Фото: Joe Raedle / Getty Images

Саудовская Аравия и США в мае заключили секретную сделку по увеличению добычи нефти, но Эр-Рияд обманул ожидания Вашингтона и сорвал договоренности, со ссылкой на источники сообщила The New York Times.

Как пишет издание, о сделке сообщили американские высокопоставленные чиновники. По их словам, сделка состояла из двух частей. Первая часть предполагала, что Саудовская Аравия ускорит переход к увеличению добычи ОПЕК+ на 400 тыс. барр. в сутки, перенеся его с сентября на июль и август. А затем Эр-Рияд договорится, чтобы картель объявил о дальнейшем наращивании добычи на 200 тыс. барр. в сутки ежемесячно начиная с сентября и по декабрь.

2 июня ОПЕК+ объявила, что увеличит квоту по добыче нефти на июль и август до 648 тыс. барр. в сутки ежемесячно, перенеся на эти месяцы сентябрьский рост. Таким образом первая часть сделки была выполнена, пишет NYT. В тот же день Белый дом сообщил, что президент США Джо Байден, в ходе предвыборной кампании обещавший сделать Саудовскую Аравию «страной-изгоем», вскоре совершит туда визит.

После этой встречи США были уверены, что сделка идет по плану и саудовские власти ею довольны. Однако в сентябре ОПЕК+ объявила о «ничтожно малом увеличении добычи» на 100 тыс. барр. в сутки, что, по словам американских чиновников, составляло только половину обещанного Эр-Риядом, пишет издание. Затем, 5 сентября, ОПЕК+ объявила, что сократит добычу на 100 тыс. барр. в сутки, отказавшись от ранее объявленного увеличения.

После этого до США дошла информация, что Саудовская Аравия «может заставить» ОПЕК+ объявить о резком сокращении добычи на встрече 5 октября. В связи с этой информацией американские чиновники встретились с саудовским принцем Мухаммедом ибн Сальман Аль Саудом и его братом, министром энергетики Абдулазизом бин Сальман Аль Саудом. По словам официальных лиц США, на встрече принц Мухаммед заверил, что сокращения добычи не будет. Однако четыре дня спустя власти Саудовской Аравии уведомили Вашингтон, что страна поддержит сокращение на встрече ОПЕК+, пишет NYT.

В итоге 5 октября ОПЕК+ объявила, что с ноября страны — участницы соглашения сократят добычу нефти на 2 млн барр. в сутки. Это снижение — рекордное с 2020 года. Источники Reuters сообщали, что инициатива исходила от России на фоне падения нефтяных цен и высокой волатильности рынка.

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После решения ОПЕК+ Вашингтон решил пересмотреть отношения с Эр-Риядом. Саудовская Аравия отвергает обвинения в том, что ее действия были политическими. «Решение ОПЕК+ было чисто экономическим и было принято единогласно государствами-членами [организации]», — подчеркнул министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан.

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Саудовская Аравия сделка нефть США ОПЕК+ сокращение добычи
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