 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Как прошло совещание Совбеза по ядерным испытаниям. Главное

Владимир Путин провел совещание Совета безопасности, к ходе которого обсуждался вопрос о проведении ядерных испытаний. Как проходило совещание — в главном РБК

Как прошло совещание Совбеза по ядерным испытаниям. Главное
Video

Заседание Совета безопасности России 5 ноября изначально было посвящено обеспечению безопасности на транспорте. Однако в самом его начале спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил обсудить тему возврата США к испытаниям ядерного оружия. Слово взял министр обороны Андрей Белоусов. Он рассказал, что в Соединенных Штатах идут работы по созданию новой межконтинентальной ракеты «Сентинел» с дальностью стрельбы до 13 тыс. км, стратегической атомной подводной лодки «Колумбия», программы противоракетной обороны «Золотой купол», ракетного комплекса «Дарк Игл». Он назвал целесообразной подготовку к полномасштабным ядерным испытаниям на архипелаге Новая Земля.

Мнение других членов Совбеза

Глава Генштаба Валерий Герасимов, глава СВР Сергей Нарышкин заявили об отсутствии официальных разъяснений на заявление президента США Дональда Трампа по вопросу возобновления ядерных испытаний. Секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу сообщил, что на основе анализа всех высказываний американских представителей «не совсем понятны дальнейшие действия и шаги США в части проведения или непроведения испытаний ядерного оружия», а глава ФСБ Александр Бортников попросил «дать время для того, чтобы в этом во всем досконально разобраться и подготовить соответствующие предложения».

Путин поручил продумать и внести предложения о ядерных испытаниях
Политика
Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ, 5 ноября 2025 года

Заявление Путина

Президент России поручил МИД, Минобороны и спецслужбам подготовить предложении о целесообразности начала работ по подготовке к ядерным испытаниям. Вместе с тем он подчеркнул, что Россия всегда неукоснительно придерживалась и придерживается обязательств по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, и планов отойти от этих обязательств нет.

Как действует мораторий на запрет ядерных испытаний

В 1990 году СССР предложил ввести мораторий на ядерные испытания. В этом с ним согласились Великобритания и США. В 1996 году Генеральная Ассамблея ООН приняла Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), который должен был полностью закрыть возможность испытательных взрывов.

Россия подписала этот договор и ратифицировала в 2000-м. В ноябре 2023-го она свою ратификацию отозвала. Свое решение Москва объяснила тем, что за почти 30 лет существования договора его так и не ратифицировали США.

Почему в мире не запрещены ядерные испытания и каков риск их активизации
Политика
Грибовидное облако в районе атолла Бикини во время первой серии американских подводных атомных испытаний, 1946 год

После отзыва ратификации Россия неоднократно заявляла, что проведет ядерные испытания только в том случае, если это сделают другие страны.

3 ноября президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты будут испытывать ядерное оружие, как это делают другие страны. «Россия проводит испытания, Китай проводит испытания, но они об этом не говорят <...>. И мы будем проводить испытания, потому что они проводят испытания и другие тоже. И конечно же, Северная Корея проводит испытания. Пакистан проводит испытания», — сказал он.

5 ноября стало известно, что США провели тестовый пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minutеman III, способной нести ядерную боеголовку.

Россия ранее испытала ракеты «Буревестник» и подводный аппарат «Посейдон» с ядерными энергетическими установками. Испытания провели в соответствии со всеми международными обязательствами, подчеркивает Москва.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

ЕК заявила об ожидании переговоров о членстве Украины в ЕС до конца года

Германия планирует увеличить помощь Украине на €3 млрд в 2026 году

Bloomberg: лидеры ЕС пропустят саммит со странами Латинской Америки из-за Трампа

Песков: Россия перестала передавать США карты с линией фронта на Украине

Зеленский отверг идею испытательного срока при вступлении Украины в ЕС

Умер телеведущий Юрий Николаев
Авторы
Теги
Персоны
Артем Филипенок Артем Филипенок
Владимир Путин ядерные испытания Россия США
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Валерий Герасимов фото
Валерий Герасимов
военный, Начальник Генштаба, командующий объединенной группировкой войск на Украине
8 сентября 1955 года
Андрей Белоусов фото
Андрей Белоусов
политик, министр обороны России
17 марта 1959 года
Сергей Нарышкин фото
Сергей Нарышкин
директор СВР России
27 октября 1954 года
Материалы по теме
Путин поручил продумать и внести предложения о ядерных испытаниях
Политика
Почему в мире не запрещены ядерные испытания и каков риск их активизации
Политика
Белоусов заявил о готовности полигона на Новой Земле к ядерным испытаниям
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 ноября
EUR ЦБ: 93,51 (—) Инвестиции, 18:51 Курс доллара на 6 ноября
USD ЦБ: 81,19 (—) Инвестиции, 18:51
Избыток чувств (и веса): что на самом деле нужно домашнему животному РБК х Четыре Лапы, 19:00
ЦСКА отказался от канадского голкипера из НХЛ после 14 матчей Спорт, 18:50
Вторая ракетка России проиграла Рыбакиной на Итоговом турнире WTA Спорт, 18:49
Роль системных интеграторов в цифровизации бизнеса в России. Исследование РБК х Ростелеком, 18:45
На Украине сообщили о визите Анджелины Джоли в Херсон Политика, 18:44
Литва попросит Белоруссию открыть границу и вернуть ее фуры Политика, 18:41
Как промышленный дизайн делает дроны более быстрыми Национальные проекты, 18:32
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 10 ноября
Присоединиться
ЦБ поднял курс доллара на 6 ноября выше ₽81 Инвестиции, 18:32
Что не так с гостиничными премиями и как они влияют на отели Стиль, 18:29
Премьер Молдавии заявил о зависимости аэропорта Кишинева от ЛУКОЙЛа Политика, 18:25
Беспилотная доставка: как дроны могут повысить эффективность логистики Национальные проекты, 18:22
Путин подписал указ о выплатах военным в приграничных регионах Политика, 18:12
Пять стратегий инвестора в недвижимость: как устроены и какую выбрать РБК и ПИК, 18:12
В Крыму возбудили дело о хищении 5 млн рублей при выполнении оборонзаказа Общество, 18:07