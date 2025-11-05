Как прошло совещание Совбеза по ядерным испытаниям. Главное

Владимир Путин провел совещание Совета безопасности, к ходе которого обсуждался вопрос о проведении ядерных испытаний. Как проходило совещание — в главном РБК

Заседание Совета безопасности России 5 ноября изначально было посвящено обеспечению безопасности на транспорте. Однако в самом его начале спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил обсудить тему возврата США к испытаниям ядерного оружия. Слово взял министр обороны Андрей Белоусов. Он рассказал, что в Соединенных Штатах идут работы по созданию новой межконтинентальной ракеты «Сентинел» с дальностью стрельбы до 13 тыс. км, стратегической атомной подводной лодки «Колумбия», программы противоракетной обороны «Золотой купол», ракетного комплекса «Дарк Игл». Он назвал целесообразной подготовку к полномасштабным ядерным испытаниям на архипелаге Новая Земля.

Мнение других членов Совбеза

Глава Генштаба Валерий Герасимов, глава СВР Сергей Нарышкин заявили об отсутствии официальных разъяснений на заявление президента США Дональда Трампа по вопросу возобновления ядерных испытаний. Секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу сообщил, что на основе анализа всех высказываний американских представителей «не совсем понятны дальнейшие действия и шаги США в части проведения или непроведения испытаний ядерного оружия», а глава ФСБ Александр Бортников попросил «дать время для того, чтобы в этом во всем досконально разобраться и подготовить соответствующие предложения».

Заявление Путина

Президент России поручил МИД, Минобороны и спецслужбам подготовить предложении о целесообразности начала работ по подготовке к ядерным испытаниям. Вместе с тем он подчеркнул, что Россия всегда неукоснительно придерживалась и придерживается обязательств по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, и планов отойти от этих обязательств нет.

Как действует мораторий на запрет ядерных испытаний

В 1990 году СССР предложил ввести мораторий на ядерные испытания. В этом с ним согласились Великобритания и США. В 1996 году Генеральная Ассамблея ООН приняла Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), который должен был полностью закрыть возможность испытательных взрывов.

Россия подписала этот договор и ратифицировала в 2000-м. В ноябре 2023-го она свою ратификацию отозвала. Свое решение Москва объяснила тем, что за почти 30 лет существования договора его так и не ратифицировали США.

После отзыва ратификации Россия неоднократно заявляла, что проведет ядерные испытания только в том случае, если это сделают другие страны.

3 ноября президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты будут испытывать ядерное оружие, как это делают другие страны. «Россия проводит испытания, Китай проводит испытания, но они об этом не говорят <...>. И мы будем проводить испытания, потому что они проводят испытания и другие тоже. И конечно же, Северная Корея проводит испытания. Пакистан проводит испытания», — сказал он.

5 ноября стало известно, что США провели тестовый пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minutеman III, способной нести ядерную боеголовку.

Россия ранее испытала ракеты «Буревестник» и подводный аппарат «Посейдон» с ядерными энергетическими установками. Испытания провели в соответствии со всеми международными обязательствами, подчеркивает Москва.